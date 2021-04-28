На Камчатке телефонные мошенники придумали новую схему обмана

В городе Елизово местной жительнице позвонили якобы из службы безопасности банка и сообщили о необходимости блокировки карты.

Причем, для большей достоверности, девушке позвонил еще и человек, представившись работником прокуратуры, и подтвердил необходимость новых операций на счете.

Девушка ответила, что сама перезвонит в ведомство и все выяснит, но злоумышленник решил идти до конца и продиктовал ей "настоящий" номер. Найдя телефон на официальном сайте краевой прокуратуры, горожанка окончательно убедилась, что ее пытались обмануть мошенники.

Как сообщает прокуратура Камчатского края, у работников ведомства нет полномочий для подтверждения слов представителей службы безопасности банка о незаконных операциях и блокировке банковских счетов.