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28.04.2021 05:14
Рубрика: Происшествия

На Камчатке телефонные мошенники придумали новую схему обмана

Текст: Артем Красиков

В городе Елизово местной жительнице позвонили якобы из службы безопасности банка и сообщили о необходимости блокировки карты.

Фото: СК РФ
Впервые пойманы телефонные мошенники, обманывающие от имени банков

Причем, для большей достоверности, девушке позвонил еще и человек, представившись работником прокуратуры, и подтвердил необходимость новых операций на счете.

Девушка ответила, что сама перезвонит в ведомство и все выяснит, но злоумышленник решил идти до конца и продиктовал ей "настоящий" номер. Найдя телефон на официальном сайте краевой прокуратуры, горожанка окончательно убедилась, что ее пытались обмануть мошенники.

Как сообщает прокуратура Камчатского края, у работников ведомства нет полномочий для подтверждения слов представителей службы безопасности банка о незаконных операциях и блокировке банковских счетов.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

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