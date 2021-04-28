Полиция задержала 16 членов ОПГ за сбыт наркотиков в Приамурье и Якутии

В Амурской области полицейские задержали 16 человек, распространявших наркотики в Якутии и северных районах Приамурья.

Всем подозреваемым от 36 до 57 лет. Предполагаемый организатор 1982 года рождения проживал в Благовещенске и собирался в ближайшее время покинуть страну, чтобы избежать наказания.

В ходе обысков у злоумышленников нашли более семи килограммов гашишного масла, мобильные телефоны, огнестрельное оружие и патроны.

"Шесть человек заключены под стражу, в отношении остальных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - сообщает пресс-служба УМВД Амурской области.