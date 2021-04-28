Новости

В Бурятии издали новый закон, чтобы спасти четырехмесячную девочку 05:42
Инфекционист рассказал, как избежать всплеска заболеваемости COVID-19 05:33
Вильфанд назвал регионы с комфортной для отдыха в мае погодой 05:24
Власти Кубы отменили туристическую выставку FITCuba из-за коронавируса 04:56
Лавров анонсировал скорое оглашение списка недружественных стран 04:19
В ВОЗ заявили о росте заболеваемости коронавирусом в мире 03:52
Поставщики предупредили о росте цен на гречку в России 03:30
Байден обратится к конгрессу с первой программной речью 28 апреля 02:37
Видео: В Персидском заливе американцы открыли огонь по военным Ирана 02:10
В ВОЗ сообщили о распространении новых штаммов COVID-19 в мире 01:58
В Росгидромете рассказали, когда в Москву вернется тепло 01:33
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору продуктов к Пасхе 01:25
Космический грузовик "Прогресс МС-14" отстыкуют от МКС и затопят 00:40
Часть дипломатов США покинет Афганистан вместе с выводом войск 00:31
Автомобиль с украинскими военными подорвался в Донбассе на собственной мине 00:14
Вильфанд пообещал россиянам теплое лето 27.04.2021
Французские военные заявили Макрону о риске развала страны 27.04.2021
Лавров: Россия предлагала США обнулить конфликт 27.04.2021
Привитые "Спутник V" туристы смогут летать на Мальдивы без ПЦР-теста 27.04.2021
РФС отклонил апелляцию "Локомотива" на проведение игры на нейтральном поле 27.04.2021
У ВОЗ нет данных о степени заразности "индийского" штамма COVID-19 27.04.2021
В Италии одобрили план восстановления от COVID-19 стоимостью в 200 млрд евро 27.04.2021
Франция и Германия поддержали минимальный налог для корпораций в размере 21% 27.04.2021
В Вооруженных силах привили от коронавируса почти 678,5 тысячи человек 27.04.2021
Хуснуллин: Для роста арендного жилья нужно отменить бесплатную приватизацию 27.04.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Москве опубликовали онлайн-график отключения горячей воды
В Москве опубликовали онлайн-график отключения горячей воды
Перехват в космосе: что известно о новой российской противоракете
Перехват в космосе: что известно о новой российской противоракете
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
28.04.2021 05:42
Рубрика: Общество

В Бурятии издали новый закон, чтобы спасти четырехмесячную девочку

Текст: Дина Непомнящая

Власти Республики Бурятия смогли выделить средства на покупку дорогостоящего лекарства для четырехмесячной Адисы Гармаевой благодаря появлению нового закона об оказании разовой помощи на генотерапевтическое лечение спинально-мышечной атрофии первого типа (болезнь Верднига-Гоффмана). От этой болезни малыши умирают в возрасте до двух лет, спасти ребенка может только укол ZOLGENSMA стоимостью 160 миллионов. Девочке поставили этот диагноз почти сразу после рождения.

Фото: из семейного архива Альмухаметовых
В Уфе родители больного ребенка не могут добиться лекарств от властей

Родители Адисы объявили сбор денег и попросили помощи у главы региона Алексея Цыденова. Тот обещал обратиться к предпринимателям и благотворителям.

Мажоритарный акционер проекта строительства ГОК "Озерный" Владислав Свиблов, узнав об Адисе решил зарегистрироваться в поселке Озерный Еравнинского района, чтобы налоговые отчисления с доходов его предприятия поступали в республиканский бюджет и могли быть направлены на лечение девочки.

Чтобы это стало возможным, Алексей Цыденов внес проект нового закона, депутатский корпус поддержал и принял его на сессии Народного Хурала.

- Финансовая помощь будет оказана родителям ребенка, которые приобретут препараты ZOLGENSMA через благотворительный фонд "География добра", - пояснила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.

Теперь родители Адисы смогут получить недостающие 130 миллионов рублей, которых не хватало на покупку лекарства.

В регионах Общество Здоровье Общество Семья и дети Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Бурятия

Главное сегодня

Лавров анонсировал скорое оглашение списка недружественных стран
Школы и вузы уйдут на каникулы с 1 по 10 мая
Поставщики предупредили о росте цен на гречку в России
Пентагон сообщил об атаке на корабли ВМС США в Персидском заливе
Послов стран Прибалтики и Словакии вызвали в МИД России
Утвержден новый порядок образовательной деятельности в школах
Павел Крашенинников объяснил, каких животных можно держать в квартирах