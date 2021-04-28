В Якутске руководитель предприятия год не платил зарплату работникам

В Якутске в ходе расследования уголовного дела о невыплате заработной платы работникам задержан генеральный директор акционерного общества "Сахапроект" Аркадий Габышев.

Как установлено в ходе предварительного расследования, генеральный директор в нарушение требований трудового договора, зная о наличии на расчетных счетах денежных средств, в период с ноября 2019 по октябрь 2020 года не выплатил заработную плату восьми работникам, сообщили в региональном следственном управлении СК России.

Общая сумма задолженности составила около миллиона семидесяти тысяч рублей. Генеральный директор обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 145.1 УК РФ - полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная руководителем организации из иной личной заинтересованности.

В ходе предварительного расследования он признал вину и обязался принять меры по погашению задолженности, в связи с чем в его отношении была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Однако реальных мер по погашению долга с момента возбуждения уголовного дела - с ноября 2020 года - не принял.

Габышева задержали в здании прокуратуры республики в ходе межведомственного совещания по вопросам законности в сфере оплаты труда. В пресс-службе прокуратуры сообщили, что в ближайшее время в отношении него будет решен вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следователем с санкции суда наложены аресты на автомобиль Lexus GX 460, на счета акционерного общества "Сахапроект" и других подчиненных Габышеву организаций.