В Приморье работник аттракциона получил условный срок за смерть клиентов

Хасанский районный суд признал виновным местного работника водного аттракциона в причинении смерти по неосторожности, сообщает прокуратура Приморского края.

Трагедия произошла в июле 2018 года, когда отдыхающие мужчина и женщина решили полетать на парашюте над морем. Из-за отсутствия фиксации к страховочному жилету и подвесной системе парашюта люди упали с высоты в воду. Работник доставил их на берег и пытался помочь, однако от полученных травм его клиенты скончались.

Фигурант дела полностью признал вину. Суд, учитывая наличие смягчающих обстоятельств, в том числе выплаты 500 тысячи рублей родственникам погибших, назначил наказание в виде условного лишения свободы на три года.