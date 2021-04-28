Чувашия стала лидером по индустриальному развитию возобновляемой энергетики

Чувашия признана лидером промышленного развития возобновляемых источников энергии и отмечена, как самый индустриальный ВИЭ-регион.

Итоги первого комплексного регионального инвестиционного рейтинга в этой сфере подвела Ассоциация развития возобновляемой энергетики.

Как заявил министр промышленности и энергетики республики Евгений Герасимов, развитие возобновляемых источников является важнейшей составляющей не только для электроэнергетики региона, но и для развития инвестиционной активности.

- Создание солнечных модулей и вспомогательного оборудования солнечной энергетики - это только первые шаги в развитии данной перспективной отрасли, - отметил глава ведомства.

В министерстве напомнили, что в Новочебоксарске расположен единственный в стране завод полного цикла в сфере солнечной энергетики. В минувшем году он вышел на производственную мощность более 340 МВт/год фотоэлектрической продукции, создано 700 рабочих мест. Кроме того, в Чувашии локализовано производство вспомогательного оборудования для альтернативной электроэнергии - коммутационных шкафов постоянного тока и прочего.

По словам Герасимова, зеленая энергетика приобретает все большее значение, и руководство республики рассматривает вопрос привлечения инвестиций в строительство солнечных станций.

- Как промышленный регион, Чувашия считает приоритетным развитие индустриального кластера производства оборудования для возобновляемой энергетики - здесь следуем логике новых программ поддержки развития промышленности, где будут заложены стимулы для последующего углубления локализации. Обязательно учитываем образовательное направление, так как понимаем, что для развития новой отрасли нужны подготовленные кадры, - подчеркнул министр.

Он также добавил, что дальнейшее участие чувашских предприятий в становлении рынка ВИЭ является стратегической необходимостью для присутствия на международном рынке в долгосрочной перспективе.