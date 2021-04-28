Фонд развития моногородов профинансирует строительство завода в Чапаевске

Фонд развития моногородов (группа ВЭБ.РФ) выдал беспроцентный займ в размере 250 миллионов рублей на строительство завода по производству железобетонных изделий "Энергобетон" в Чапаевске. По итогам реализации инвестпроекта будет создано 60 новых рабочих мест.

- Возможность привлекать финансирование Фонда развития моногородов есть у инвесторов, выбравших в качестве площадки для реализации своего проекта Тольятти, Чапаевск или Новокуйбышевск. Это мощный инструмент поддержки, который не только ускоряет запуск новых предприятий, но и стимулирует развитие городских территорий - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Компании "Энергобетон" мы помогли подготовить необходимую документацию для подачи заявки в Фонд, участвовали в переговорах с Корпорацией МСП и банками по вопросам поручительства. Сопровождение инициатора на всех этапах реализации его проекта - наш приоритет при работе с инвесторами.

Отметим, в Самарской области поддержку инвесторам в режиме "одного окна" оказывает Агентство по привлечению инвестиций.

Инвестпроект предусматривает строительство завода по производству железобетонных изделий мощностью более 110 тысяч изделий в год. Новый комплекс будет отвечать всем современным стандартам качества. За счет средств Фонда будут осуществлены строительно-монтажные работы и приобретено оборудование, необходимое для производства ЖБИ - изделий.

- Новый производственный комплекс и современное оборудование позволит нам выпускать железобетонные опоры воздушных линий электропередач высокого качества. Продукция сможет полностью удовлетворить спрос Самарской области и ближайших регионов в высококачественных строительных материалах для сферы энергетики, - ассказал директор компании "Энергобетон" Михаил Терентьев.

Общая стоимость инвестпроекта - более 570 миллионов рублей. Ранее Фонд развития моногородов выдал три займа предпринимателям из Тольятти на общую сумму более 330 миллионов рублей.

Напомним, Правительство РФ в рамках реформы институтов развития приняло решение о ликвидации в 2021 году Фонда развития моногородов. Пока МОНОГОРОДА.РФ продолжает принимать заявки до фактической передачи обязательств в госкорпорацию ВЭБ.РФ. Те проекты, которые Фонд профинансировать не успеет, будут переданы на рассмотрение в ВЭБ.РФ.