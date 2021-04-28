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28.04.2021 17:48

АКМ - в центре внимания

Крупнейший региональный инвестпроект оценили на федеральном уровне
Текст: Александр Шестаков (Пермь)
Российская газета - Экономика Поволжья № 90(8441)
Заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Михаил Иванов совершил рабочую поездку на предприятие "Метафракс Кемикалс" в городе Губахе.
На рабочей встрече стороны обсудили значимость проекта АКМ для экономики Губахи и всего Пермского края. Фото: ПАО "Метафракс" На рабочей встрече стороны обсудили значимость проекта АКМ для экономики Губахи и всего Пермского края. Фото: ПАО "Метафракс"
На рабочей встрече стороны обсудили значимость проекта АКМ для экономики Губахи и всего Пермского края. Фото: ПАО "Метафракс"

В сопровождении председателя совета директоров ПАО "Метафракс" Армена Гарсляна осмотрел производство метанола, стройплощадку комплекса аммиак-карбамид-меламин (АКМ) и корпоративный музей компании.

В ходе визита обсуждались перспективы кооперации компании с промышленными предприятиями Пермского края и других регионов страны, возможности импортозамещения элементов оборудования на производстве, а также подготовка и привлечение квалифицированных рабочих кадров. Ключевым вопросом стало завершение строительства комплекса АКМ.

По словам топ-менеджера компании, принимаются все меры для того, чтобы до конца 2021 года завершить возведение нового комплекса и приступить к полноценному пуску новых производств.

- Уже сейчас на ряде объектов после завершения строительно-монтажных работ ведется пусконаладка оборудования, и объем этой деятельности ежемесячно возрастает. Все шансы для успешного завершения проекта есть. Готовы, если потребуется, привлекать новые ресурсы, - сообщил Армен Гарслян.

Замглавы минпромторга отметил, что "Метафракс" известен как крупнейший производитель метанола и смол в России и Европе, который диверсифицирует линейку выпускаемой продукции и активно участвует в реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

- Особое внимание мы сегодня уделили осмотру площадки нового проекта "Аммиак-карбамид-меламин". В него будет вложено порядка 60 миллиардов рублей, создано до 400 новых рабочих мест. Комплекс АКМ - большое приобретение как для самой компании "Метафракс", так и для Губахи и Пермского края в целом. Рассчитываем, что проект будет успешно реализован, - заявил Михаил Иванов.

Проектная мощность комплекса АКМ позволит выпускать ежегодно до 575 тысяч тонн карбамида, 308 тысяч тонн аммиака и 40 тысяч тонн меламина. Благодаря реализации данного проекта "Метафракс Групп" планирует увеличить производство синтетических смол на 200 тысяч тонн. В связи с этим задача расширения взаимодействия с промпредприятиями становится еще более актуальной.

Для ее решения на площадке VI Пермского инженерно-промышленного форума в апреле состоялось подписание дорожной карты взаимодействия "Метафракса" с промышленным комплексом Пермского края.

Документ утвердили губернатор Прикамья Дмитрий Махонин и генеральный директор ПАО "Метафракс" Владимир Даут. Документ нацелен на расширение сотрудничества в части промышленной кооперации, несырьевого экспорта и обмена лучшими практиками в области менеджмента и экологии.

- Мы видим новые возможности для наших предприятий - и в импортозамещении, и в целом в реализации наших планов развития промышленности. Все это мы делаем, чтобы увереннее смотреть в будущее - на перспективы создания новых разработок, производств и рабочих мест. И увеличение налоговой базы, что поможет нам исполнять социальные обязательства перед жителями региона, - подчеркнул Дмитрий Махонин.

В регионах Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь

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