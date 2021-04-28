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28.04.2021 19:17
Рубрика: Власть

Мишустин прибыл в Казань на заседание ЕАЭС

Текст: Сергей Кирсанов (Казань)
Фото: Пресс-служба президента Республики Татарстан Фото: Пресс-служба президента Республики Татарстан
Фото: Пресс-служба президента Республики Татарстан

Председатель правительства России Михаил Мишустин прибыл в Казань. В столице Татарстана состоится очное заседание Евразийского межправительственного совета.

Фото: Александр Астафьев/РИА Новости
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В аэропорту Казани главу федерального кабмина встретили президент республики Рустам Минниханов и полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

Позже в Казанской ратуше Минниханов и Мишустин обсудили эпидемиологическую ситуацию в республике. По словам президента РТ, в настоящее время в регионе выявляется 30-35 новых случаев коронавирусной инфекции. Вакцинация является приоритетом, республика получила 293 тысячи комплектов вакцин, ежедневно препарат получают более пяти тысяч жителей.

Минниханов также выразил благодарность за меры федеральной поддержки, которые были оперативно проработаны правительством по поручению главы государства.

Премьер-министр РФ поблагодарил главу Татарстана за организацию мероприятий Евразийского межправительственного совета.

Как отметили в пресс-службе президента РТ, 29 и 30 апреля главы правительств государств ЕАЭС рассмотрят реализацию ряда межгосударственных программ, связанных с сотрудничеством в космической отрасли, защитой рынка сельхозпродукции союза, а также вопрос об унификации мер регулирования экспорта отдельных товаров.

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