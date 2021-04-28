МВД раскрыло аферу с продажей поддельных грузовиков "КАМАЗ". Криминальная схема действовала в Татарстане с января 2014 года. Столь долгий срок объясняется, видимо, необычным выбором мошенниками своих жертв. Как правило, стараются обмануть владельцев дорогих иномарок, что раскрывается достаточно быстро. Однако на этот раз целью аферистов стали покупатели грузовиков "КАМАЗ".

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что мошенники действовали под видом дилеров ПАО "КАМАЗ". Они организовали сборку и продажу автомобилей из ремонтных комплектов. То есть "убитые" грузовики кое-как реанимировали засчет запчастей и умелых рук. Понятно, что на машинах стояли двигатели низкого экологического класса, которые запрещены к эксплуатации в России. Но в паспорта транспортных средств вносились заведомо ложные сведения об их технических характеристиках. И продавались эти авто как новые. Или почти как новые. В любом случае, цена значительно превышала реальную стоимость машин. Вот так и набежал миллиард прибыли.

Помимо покупателей, деятельность участников этой организованной преступной группы нанесла ущерб имиджу ПАО "КАМАЗ" - под маркой официального производителя на рынок поступили кустарные по сути машины заведомо низкого качества.

Задержаны трое организаторов этой криминальной схемы. В жилых и офисных помещениях в пяти регионах России проведено более 50 обысков. Изъяты компьютерная техника и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.