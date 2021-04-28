Мы спросили читателей: не боитесь покупать еду на улице?

В последнее время из-за пандемии стал активно развиваться сектор уличной еды. Мы расспросили наших читателей в Беларуси и России: а вы не боитесь покупать готовую еду на улице: шаурму, чебуреки, сосиски в тесте?..

Елена Потехина, врач, Пермский край:

- Не покупаю уличную еду, так как категорически выступаю против перекусов на бегу. Готовлю дома сама, в том числе еду, которую потом беру с собой на работу. Также не заказываю еду по доставке. Причина проста - я должна знать, что там положено, кто и как готовил, какие продукты использовались и в каких условиях это происходило. Кроме того, я никогда не ем чужие соленья-варенья, грибы, рыбу...

Диана Пугачева, студентка Белорусского государственного университета:

- Редко покупаю еду на улице. Но когда нужно быстро перекусить, то это отличный вариант. К тому же сейчас в городе много интересных и популярных фуд-траков.

Ольга Мацикова, проректор Белорусского государственного университета пищевых и химических технологий:

- Не покупаю готовую еду на стихийных рынках - непонятно, как и кем она готовилась, как хранилась и доставлялась. Если же речь про приспособленные фуд-траки, например, тут все должно быть в порядке. Но если внутри работает всего один человек, тоже пройду мимо. Вряд ли он каждый раз после того, как берет деньги в руки, будет менять перчатки. Чтобы попробовать стритфуд, лучше найду место, где работают два человека: один проводит расчет, другой готовит еду.

Ирина Кузьменко, работник туберкулезного диспансера, Новосибирск:

- Всегда была против фастфуда и уличной еды - как медик я прекрасно знаю, что она вредна. А вот муж очень любит такую кухню. Хлебом не корми, а вот шаурму подавай. Одно время он даже ездил специально за ней в любимый павильон. А вот домашнюю еду на работу брать отказывается. Купила домашний гриль, готовлю дома ему эту шаурму - нет, не то! Борюсь с этим его пристрастием уже много лет, но пока, к сожалению, безрезультатно.

Булат Данилов, переводчик, Уфа:

- Какое-то время назад я бы поостерегся покупать еду на улице. Сейчас не боюсь. Когда голоден, то предпочитаю шаурму. Еще ни разу не было такого, чтобы после этой еды появлялись проблемы со здоровьем. Доверяю продавцам и производителям. Сейчас в данной сфере сложилась серьезная конкуренция, к тому же за порядком следят соответствующие контролирующие органы. Тут уж хочешь не хочешь, а надо работать максимально честно и чисто. Если будешь делать плохую шаурму, то на твоем месте уже завтра будет стоять "Макдоналдс" или какой-то другой мировой монополист.

Евгений Егоров, повар, Казань:

- Мне кажется, что сфера общепита в России сейчас одна из самых безопасных с точки зрения ковида. Для того чтобы кафе или другая точка питания открылась, нужно соответствовать всем многочисленным требованиям Роспотребнадзора. А так как владельцы бизнеса не хотят нести убытки из-за закрытия своего заведения, то все меры тщательно соблюдаются. Поэтому я не боюсь купить на улице какой-нибудь чебурек, хотя и придерживаюсь концепции правильного питания.

Татьяна Никифорова, врач 3-й городской клинической больницы, Минск:

- Боюсь, потому что не знаю, из каких продуктов ее готовят, насколько соблюдаются все технологии. У меня нет уверенности, что такая еда изготовлена с соблюдением всех санитарно-гигиенических требований. А во время пандемии, считаю, еду на улицах вообще продавать не должны.