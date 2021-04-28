Пермские ученые создадут робота-плазмотрона для утилизации металлов

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета разрабатывают модель робота, который сможет разрезать металлические конструкции любой конфигурации и утилизировать их.

- Наш робот сможет разрезать и утилизировать крупногабаритный металлолом: корабли, воздушные суда и другую технику. Это поможет ускорить процесс расчистки территорий от металлолома, а также предотвратит рабочих (сварщиков) от возможных травм и отравлений газами, которые выделяются в процессе резки металла, - пояснил один из разработчиков робота Евгений Сунцов.

Новое устройство будет оснащено плазмотроном, который разработали ученые кафедры "Сварочное производство, метрология и технология" ПНИПУ. Кроме того, робот будет оснащен движущейся платформой, системой дистанционного управления и регулирования на основе обратной связи с фотосъемкой, источником питания, блоком охлаждения и системой газоснабжения. Оператор сможет управлять роботом с помощью пульта дистанционного управления или смартфона.