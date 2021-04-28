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29.04.2021 19:59
Рубрика: Власть

Проекты ГЧП Самарской области вошли в лонг-лист премии ООН

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
Два проекта самарского региона в сфере государственно-частного партнерства признаны одними из лучших мировых ГЧП-практик.
Строительство автодороги к мосту через Волгу идет полным ходом. Фото: Минтранспорта Самарской области Строительство автодороги к мосту через Волгу идет полным ходом. Фото: Минтранспорта Самарской области
Строительство автодороги к мосту через Волгу идет полным ходом. Фото: Минтранспорта Самарской области

По результатам конкурса Building Back Better 2021, который проводится Европейской экономической комиссией ООН, проекты государственно-частного партнерства (ГЧП) Самарской области включены в итоговый лонг-лист премии. Это масштабное строительство моста через Волгу, который станет частью международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай" и действующий областной Центр экстракорпоральной гемокоррекции и клинической трансфузиологии.

Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области
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Условия для развития предпринимательства и увеличения объемов экспортируемой продукции местных производителей в регионе создаются в рамках реализации нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и "Международная кооперация и экспорт".

За последние семь лет Самарской области удалось существенно улучшить свои позиции в российском рейтинге уровня развития сферы государственно-частного партнерства. Напомним, что по итогам 2012 года регион занимал лишь 25 место, а по итогам 2019 - стал безусловным лидером рейтинга.

- То, что реализация проектов на основе механизмов ГЧП очень перспективное направление, мы поняли несколько лет назад и настойчиво им занимаемся, - отмечал ранее губернатор Дмитрий Азаров. - Мы на протяжении ряда лет входим в лидирующую группу. То, что сейчас стали абсолютными лидерами - не столь важно по сравнению с тем, что мы каждый год, последовательно занимаясь этими вопросами, действительно достигали эффективности. Это еще раз подтверждает верность выбранного курса, Стратегии лидерства Самарской области, лидерства по всем направлениям, и ГЧП здесь - не исключение.

В регионе взаимодействие государства и бизнеса в реализации инвестпроектов в регионе курирует областное минэкономразвития во главе с Дмитрием Богдановым.

Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области
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- Мы инициировали строительство диализного центра в Самаре и в серьезной конкуренции регионов, благодаря личному участию губернатора, смогли добиться реализации проекта строительства моста через Волгу именно в Самарской области. Мы оказываем всю необходимую административную поддержку нашим концессионерам, продолжаем курировать проекты даже после их запуска. Сегодня в работе министерства находится 73 проекта, 49 из которых оцениваются в 157 миллиарда рублей. Совместно с инвесторами мы уже ввели в эксплуатацию 24 объекта, где создано 1340 рабочих мест и привлечено 7 миллиардов рублей внебюджетных инвестиций, - рассказал Дмитрий Богданов.

В финальный список проектов конкурса ООН прошел всего 31 проект из России, Беларуси, Испании, Китая, Бразилии и других стран. Конкурс прошел в апреле 2021 года в рамках V международного форума проектов государственно-частного партнерства Европейской экономической комиссией (ЕЭК) ООН. На нем были представлены лучшие ГЧП-проекты со всего мира, ориентированные на благо людей, способствующие расширению прав и возможностей общества, борьбе с бедностью и неравенством, экологической устойчивости, изменению климата и т.д. Для прохождения отборочного этапа потребовалась оценка проектов по пяти смысловым блокам, 22 контрольным показателям и ста индикаторам.

Справка "РГ"

Современный центр экстракорпоральной гемокоррекции и клинической трансфузиологии действует на базе Самарской областной клинической больницы им.В.Д.Середавина уже несколько лет. Концессионное соглашение между правительством Самарской области и инвестором ООО "Фарм-СКД" было подписано в 2014 году. С 2017 года центр оказывает услуги населению, в том числе рамках программы обязательного медицинского страхования.

Строительство мостового перехода через Волгу - один из самых масштабных российских проектов в сфере ГЧП. Он предусматривает строительство автомобильной дороги общей протяженностью 99,73 километра, в том числе мостового перехода через Волгу - 3,75 километра. Концессионное соглашение между областным правительством и ХП "Концессионная компания "Обход Тольятти" заключено в 2019 году. Объект планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2023 года.

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