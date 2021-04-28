Регионы уже начали готовить заявки на получение инфраструктурных бюджетных кредитов, о которых шла речь в Послании президента Федеральному Собранию.

Займы крайне привлекательны: на 15 лет под 3 процента годовых. Корреспонденты "Российской газеты" узнали подробнее о некоторых проектах, заявленных губернаторами и названных главой государства. И поинтересовались у эксперта "РГ", по каким критериям надо отбирать претендентов на новые льготные кредиты.

Ломоносов мечтал об этом

Ямал с ненецкого - "край света". Северный широтный ход - это и есть дорога на край земли, но при этом открывающая перспективы для перевозок практически по всей планете.

Сегодня это кажется невероятным, но сроки доставки контейнерных грузов в отдельные точки мира могут быть сокращены в два-три раза.

Что это за волшебный путь? Северный широтный ход - железнодорожный коридор протяженностью 707 километров от станции Обская до Надыма. Он соединит Северную и Свердловскую железные дороги в единую систему и откроет короткий выход грузам к Северному морскому пути - к порту Сабетта на Карском море. И уже оттуда появится возможность доставлять грузы практически в любую точку света. Хоть на востоке, хоть на западе. Однако начало строительства хода переносили уже несколько раз.

Эксперты ожидают, что введение в эксплуатацию Северного широтного хода должно перетянуть на себя значительную долю контейнерных перевозок, включая международные. Кроме того, целый спектр новых возможностей дает вхождение Транссиба в глобальный проект Новый шелковый путь Китая. А в целом Транссибирская магистраль и Северный широтный ход могут стать серьезными преимуществами для привлечения инвестиций в проекты, реализуемые в нашей стране.

К слову, о коротком пути для перевозки грузов по северным морям из Европы на Дальний Восток грезили еще наши предки начиная с Ломоносова.

Новый путь подземки¶

Метро в Нижнем Новгороде работает с 1985 года, но так и не стало популярным у пассажиров и прибыльным в эксплуатации. Город растет, меняется, надо и подземку развивать.

Каких только перспективных схем развития метрополитена не появилось за эти годы. Даже планировали станцию на другом берегу Волги в городе Бор. Но реальность оказывалась всегда одной и той же: нет денег.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин констатировал, что давно назрела необходимость развития метро как внеуличного вида транспорта. По его мнению, прежде всего оно требуется в исторической части города, где сосредоточены уникальные объекты культурного наследия. А существующая уличная сеть не рассчитана на современный трафик. "В приоритете, - сообщил губернатор, - мы рассматриваем продление метро до станции "Сенная". Это заложено и в проекте развития транспортной системы, над которой сегодня наши специалисты работают вместе с ВЭБ.РФ". В минтрансе региона считают, что нижегородское метро станет безубыточным после двукратного увеличения пассажиропотока. Вряд ли появление одной станции кардинально изменит ситуацию. Но "Сенная" может дать толчок к привлечению денег еще из внебюджетных источников.

У моря без жажды

По словам главы Кубани Вениамина Кондратьева, новые займы будут весомой поддержкой в развитии инфраструктуры Краснодарского края. "Нагрузка на дороги, на коммунальную инфраструктуру за последние годы на Кубани выросла в разы, - отметил он. - У нас огромный миграционный поток, мы уже принимаем туристов круглый год".

Инфраструктурный кредит, уточнил губернатор, поможет решить проблему с водой в Геленджике и в Новороссийске. Их водоснабжение в основном зависит от работы сильно изношенного Троицкого группового водопровода. К масштабной модернизации его приступили еще в 2019 году и выделили четыре миллиарда рублей из краевого бюджета. Но этих средств оказалось явно недостаточно.

Выбить пробки

Одно из важных условий получения инфраструктурных кредитов - наличие конкретных проектов. В Самарской области это прежде всего магистраль "Центральная". Самара занимает второе место в рейтинге десяти городов России с наиболее плотным автомобильным движением (данные сервиса "Яндекс.Карты"). Новая магистраль позволит разгрузить две параллельные дороги - Московское шоссе и Ново-Садовую.

Самара стоит на втором месте в рейтинге по загруженности автодорог

На строительство первого этапа уже получено положительное заключение госэкспертизы, пояснили "РГ" в минтранспорта и автомобильных дорог региона. Понадобится почти 10 миллиардов рублей. Судя по последним официальным публикациям, региональные власти планировали со следующего года выделять солидные суммы на строительство магистрали. Сейчас идет расчистка территории под "Центральную" - сносят гаражи, стоянки, выкупают дачные участки.

Комментарий

Владимир Климанов, директор Центра региональной политики РАНХиГС:

- Инициатива президента по формированию специальных инфраструктурных бюджетных кредитов для регионов весьма актуальна, поскольку у них нет своих финансовых ресурсов для инвестиционных проектов.

Они зажаты необходимостью финансировать текущие расходы, потому решение задач инфраструктурного развития откладывается нередко на неопределенный срок.

Следует напомнить, что накопленный объем государственного долга у субъектов Федерации уже составляет около 2,5 триллиона рублей, из которых более 1,1 триллиона составляют кредиты из федерального бюджета. Предел предоставления бюджетных кредитов на решение задач текущего характера у федерального центра, похоже, исчерпан. При этом теория финансово-инвестиционной деятельности, лучшая международная и отечественная практика свидетельствуют, что если идти на существенные заимствования, то в первую очередь они должны быть направлены именно на решение задач инвестиционного характера.

Очевидно, что внедрение инфраструктурных кредитов потребует корректировки бюджетного законодательства и создания конкретной методологической основы его применения. Сейчас, например, все виды долговых обязательств, возникающие у публично-правовых образований, в том числе у субъектов Федерации, направлены на общее покрытие складывающегося дефицита бюджета. Скорее всего, при корректировке законодательства будет конкретизирован и возможный набор проектов, на финансирование которых могут быть направлены данные кредиты.

Очевидно, что должно быть предусмотрено в качестве одного из критериев эффективности при отборе таких проектов генерирование дополнительных доходов в бюджет, поскольку кредиты имеют возвратный характер. Поэтому вряд ли перечень объектов для финансирования может исключительно касаться объектов социальной инфраструктуры. Более подходят в данном случае объекты транспортной, инженерной, туристской инфраструктур.

В критерии эффективности при отборе проектов может быть включен и слабоформализуемый показатель, связанный со значимостью проекта не только для решения сугубо региональных задач, но и его ролью в достижении национальных целей.

И, конечно, для решения задач инфраструктурного развития регионам не стоит ограничиваться только данными кредитами. Возможно, целесообразно активнее задуматься о применении инструментов государственно-частного партнерства, привлекая наряду с бюджетным финансированием и внебюджетные источники.