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28.04.2021 23:12
Рубрика: Экономика

Гид без крыши

Туристов в Самаре повезут кабриолеты
Текст: Ольга Дмитренко (Самара)
Российская газета - Федеральный выпуск № 93(8444)
Экскурсионные автобусы-кабриолеты с откидной крышей начнут курсировать по улицам Самары в майские праздники. Так что туристы могут проехать по улицам города с "ветерком".

- Сейчас автобусы оснащают встроенными аудиогидами на нескольких языках - основных европейских, арабском и китайском. Мы взяли языки тех стран, откуда в Самарскую область обычно приезжают туристы, - рассказал "РГ" руководитель департамента туризма регионального министерства культуры Артур Абдрашитов. Пока в Самаре два автобуса с откидным верхом - на 32 и 47 мест. Маршрут кольцевой, он будет начинаться и заканчиваться на речном вокзале. Время экскурсии составит один час десять минут. От речного вокзала они будут идти каждые два часа. Всего будет шесть остановок. На любой из них турист может сойти, чтобы посетить, например, музей, осмотреть памятник или прогуляться по набережной. А потом на этой же остановке есть возможность сесть в другой экскурсионный автобус и продолжить путешествие по Самаре. Стоимость поездки по городу составит 700 рублей для взрослых и 500 рублей для школьников, студентов. В минувшем году Самарскую область посетили 1,3 миллиона туристов.

Под Самарой расположен частный музей тяжелых мотоциклов 1930-45 годов
В регионах Экономика Туризм Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самара

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