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28.04.2021 19:10

В Чувашии обсудили цифровую трансформацию в электроэнергетике

Текст: Сергей Кирсанов
Свыше 1100 специалистов из почти 300 компаний приняли участие в прошедшем в Чувашии форуме "Релавэкспо-2021", основной темой которого стала цифровая трансформация в электроэнергетике.
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

Как сообщили в министерстве промышленности и энергетики республики, гости и участники форума смогли ознакомиться и обсудить цифровые решения, которые уже внедрены для защиты энергетических объектов страны.

В рамках мероприятия состоялось расширенное совещание производителей систем релейной защиты с участием специалистов эксплуатирующих организаций энергетических компаний. Кроме того, участники посетили электротехнические предприятия Чебоксар, Центр сертификации, стандартизации и испытаний, Центр кибербезопасности в энергетике, а также учебные заведения, готовящие рабочие и инженерные кадры для предприятий энергетики и электротехники.

Открытие форума посетил заместитель министра промышленности и торговли России Михаил Иванов. В сопровождении главы Чувашии Олега Николаева он познакомился с выставкой электротехнической продукции, на которой были представлены последние достижения промышленности.

- Без преувеличения Чувашию сегодня можно назвать центром отечественного релестроения и автоматики. Цифровые подстанции, которые работают на оборудовании ваших предприятий, сегодня работают на площадке московского центра Сколково, на Ямале и в других уголках нашей большой страны, - заявил замглавы федерального министерства.

Иванов также отметил, что на территории республики создан электротехнический кластер, возможности которого необходимо реализовать в полной мере. Поэтому Минпромторг РФ окажет поддержку кластеризации промышленности в регионе.

По словам замминистра, электротехническая отрасль России развивается хорошими темпами. В прошлом году объемы производства в этой сфере достигли 160 миллиардов рублей, а доля отечественной продукции на мировом рынке составила около 80 процентов. Растет также промышленный и инвестиционный потенциал Чувашии. По итогам 2020 года предприятия республики получили поддержку почти на 1 миллиард рублей.

В регионах Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чебоксары Чувашия – стратегия будущего

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