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28.04.2021 19:00

В Чувашии сироты получат соцвыплату на покупку жилья

Текст: Сергей Кирсанов
В Чувашии расширят меры по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Соответствующее предложение было озвучено на заседании кабинета министров республики.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По словам вице-премьера, министра строительства, архитектуры и ЖКХ региона Павла Данилова, в Чувашии альтернативной мерой государственной поддержки станет социальная выплата. Получить ее смогут сироты в возрасте старше 23 лет. Дополнительными условиями являются отсутствие неснятой и непогашенной судимости, дееспособность, непрерывная трудовая деятельность и ряд других.

Как пояснили в минстрое республики, сумма социальной выплаты будет складываться из расчетной площади жилого помещения в 33 кв.метра на ребенка и средней рыночной стоимости одного кв.метра жилья в Чувашии. Она ежеквартально устанавливается федеральным министерством и в настоящее время составляет 39 тысяч 486 рублей за кв.метр. Таким образом, сейчас размер соцвыплаты может составлять 1 миллион 303 тысячи 38 рублей.

Использовать данную сумму получатель может при приобретении готовой или строящейся квартиры вместе с собственными или заемными средствами, а также, например, с материнским капиталом. При этом запрещается покупать жилье в аварийных домах или у близких родственников.

Напомним, разработать систему выдачи детям-сиротам денежных сертификатов на приобретение квартир поручил глава Чувашии Олег Николаев. Предоставление жилья по господдержке останется в силе, однако граждане получат возможность воспользоваться альтернативной мерой.

- Такая норма позволит существенно поддержать детей-сирот, чтобы они могли мобильно пользоваться различными формами поддержки, в том числе собственными средствами, для решения жилищных проблем и организовать свою жизнь, - отметил Николаев.

В настоящее время в улучшении жилищных условий в Чувашии нуждаются около 1,4 тысячи детей-сирот. В 2021 году на эти цели в республиканском бюджете предусмотрено 356,5 миллиона рублей, из них 281,4 миллиона рублей - средства республиканского бюджета, 74,3 миллиона - субсидия из федерального бюджета. Таким образом, жилищные условия в этом году смогут улучшить свыше 270 сирот.

В регионах Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чувашия – стратегия будущего

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