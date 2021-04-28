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28.04.2021 11:35
Рубрика: Происшествия

В Удмуртии экс-полицейского осудили за взятки от ритуального агентства

Текст: Мария Волкова

В Удмуртии бывший полицейский получил семь лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года за взятку в крупном размере. Он также лишен права занимать определенные должности сроком на пять лет.

Фото: Следственный комитет Российской Федерации по Брянской области
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Как сообщает СУ СК по республике, 33-летний осужденный, будучи сотрудником полиции, в 2019-2020 году получал вознаграждения от работника ритуального агентства за информацию о скончавшихся гражданах, их персональных данных и их родственниках. За все время сумма взяток составила 190 тысяч рублей.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело. Расследование вел второй отдел по особо важным делам СУ СК по Удмуртии: были проведены обыски, очные ставки, изъята документация, допрошен ряд лиц.

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