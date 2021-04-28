Завершается подготовка инициатив по достижению национальных целей развития

Правительство завершает подготовку новых инициатив по достижению национальных целей развития, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Сейчас с ними работают Министерство экономического развития и Министерство финансов. В Послании Федеральному Собранию президент поручил представить идеи до 1 июля.

В ходе рабочей встречи с главой Татарстана Рустамом Миннихановым председатель правительства попросил ознакомиться с предложениями членам Госсовета.

"В тесном контакте с Госсоветом мы будем смотреть, какие из этих инициатив достойны того, чтобы быть представленными президенту, и в будущем, имея на это все необходимые средства, реализовать планы и цели развития нашей страны", - сказал премьер.

Он также подчеркнул важность обратной связи с гражданами. "Те идеи, мысли, национальные проекты, которые являются катализаторами социально-экономического развития, хороши, когда их поддерживают люди", - уверен Михаил Мишустин.

Глава кабинета министров в среду прилетел в Казань, где в следующие два дня пройдет заседание Евразийского межправительственного совета.