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28.04.2021 03:00

АО "РЭС" вложило более 60 млн рублей в ремонт электросетей в 2021 году

 В акционерном обществе "Региональные электрические сети" ежегодно выполняется целый комплекс мероприятий по ремонту и техническому обслуживанию объектов электросетевого хозяйства, которые позволяют обеспечивать стабильное функционирование всего электросетевого комплекса Новосибирской области, особенно в период осенне-зимнего максимума нагрузок. Во второй половине апреля специалисты компании подвели промежуточные итоги исполнения ремонтной программы за 1 квартал 2021 год.
Фото: Пресс-служба АО "РЭС" Фото: Пресс-служба АО "РЭС"
Фото: Пресс-служба АО "РЭС"

 За отчетный период энергетикам удалось не только перевыполнить календарный план ремонтов, но и нарастить темпы реализации отдельных целевых программ по сравнению с 2020 годом. Общий размер вложений, направленных на выполнение ремонтной программы в 1 квартале 2021 года, превысил 60 млн рублей, что на 11% выше уровня за аналогичный период прошлого года.

 В течение первых трех месяцев года подразделения АО "РЭС" провели ремонт около 15 км линий электропередачи 0,4-110 кВ, обеспечивающих электроснабжение жилых домов и объектов социальной инфраструктуры, и 37 электрических подстанций напряжением 10 -110 кВ.

 Также в компании реализуют сразу несколько целевых программ, направленных на повышение технико-экономических показателей и надежности оборудования, в т. ч. по замене:

* корпусов трансформаторных подстанций 10-0,4 кВ;

* полимерных изоляторов на стеклянные;

* вентильных разрядников на ограничители перенапряжения.

 Кроме того, значительно перевыполнен комплекс мероприятий по расчистке просек и вырубке отдельно стоящих деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. Всего за 1 квартал энергетикам удалось расчистить около 200 га трасс воздушных линий всех классов напряжения, что многократно превышает прошлогодние значения. В немалой степени этому способствовало применение новейших образцов специальной техники.

 Проведение всех вышеуказанных мероприятий позволяет АО "РЭС" не только повысить показатели надежности работы электросетевого комплекса в паводковый и пожароопасный периоды, но и выполнить обязательства перед потребителями по обеспечению бесперебойного и качественного электроснабжения.

Материал подготовлен пресс-службой АО "РЭС"

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