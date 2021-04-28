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28.04.2021 12:32
Рубрика: Общество

Ирина Пастухова: Мы должны восстановить справедливость в вопросе выплат детям войны

Текст: Дмитрий Машуков
Министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова рассказала подробности подготовки законопроекта по выплатам дополнительных пособий жителям региона, детство которых пришлось на годы Великой Отечественной войны.
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Красноярского края Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Красноярского края
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Красноярского края

По словам министра, сегодня выплату получают жители края, которые потеряли на войне одного или двух родителей. Новая выплата, предложенная на прошлой неделе, коснется всех детей войны без исключения.

Комментарий

Ирина Пастухова, министр социального развития Красноярского края:

- Это будет своего рода восстановление справедливости: нельзя выделять какую-то узкую категорию "более достойных". Все эти люди пережили войну. Они все должны получить краевую поддержку. Сейчас мы прорабатываем механизм получения выплаты. Обращаться за выплатами лично пенсионерам не придется. У нас сформирована база данных людей, которые входят в категорию "дети войны", и мы будем начислять им дополнительные выплаты автоматически.

Принятие такого закона на региональном уровне - инициатива губернатора Александра Усса.

"Отмечу, что на федеральном уровне до сих пор законодательно не утверждена категория граждан "дети войны", и нет решения об установлении им мер соцподдержки. В крае этот вопрос решался на протяжении многих лет, но лишь сейчас, благодаря бюджетной политике, которая была начата в 2019 и продолжилась в 2020 году, у края появилась соответствующая финансовая возможность", - сказала Ирина Пастухова.

Размер ежемесячной социальной выплаты составит 400 рублей. В год это прибавка к пенсии 4800 рублей. Всего на выплаты детям войны в ближайший год из краевого бюджета будет выделено около 485 млн рублей.

По словам Ирины Пастуховой, выплата коснется всех жителей региона, кто пережил Великую Отечественную войну в детском возрасте (не достиг возраста 18 лет по состоянию на 3 сентября 1945 года). Сейчас в Красноярском крае проживают 99 тысяч "детей войны".

Глава региона Александр Усс до конца месяца направит законопроект на рассмотрение в Законодательное собрание края. После принятия закона на сессии краевого парламента станет известна дата вступления документа в силу и месяц начала отчислений выплат.

Добавим, ежемесячную социальную выплату предлагается предоставлять независимо от получения гражданами мер социальной поддержки по иным основаниям (например, как ветеранами труда, ветеранами труда края, инвалидами и др.).

Повторим, выплату в 400 рублей уже получают жители края, которые в годы войны были детьми и потеряли на войне одного или двух родителей. Сейчас выплата коснется всех детей войны, вне зависимости от их семейных обстоятельств. Получать выплату сразу по двум категориям - возрасту и потере родителей будет нельзя.

Справка

В Красноярском крае, помимо дополнительной выплаты в 400 рублей ежемесячно, детям войны и детям погибших защитников Отечества с 2017 года из бюджета региона раз в год к 9 мая начисляется дополнительная выплата - 1 тысяча рублей (неюбилейные годы) и 3 тысячи рублей (в юбилейные годы).

Помимо этого, в 2019 году принят Закон Красноярского края "О детях войны", по которому те, кто пережил Великую Отечественную войну 1941 - 1945 годов в детском возрасте, получили нагрудный знак и удостоверение "Дети войны".

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