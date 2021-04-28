В Республике Алтай за три с половиной года работы санитарной авиации "небесная скорая" спасла более 700 жителей отдаленных и труднодоступных горных сел. В этом году эвакуировано 39 пациентов со сложными и угрожающими жизни диагнозами, которым требовалась экстренная медицинская помощь.

Один из последних вызовов реанимационной бригады республиканского центра медицины катастроф - в село Усть-Коксу. Житель этого районного центра получил тяжелую черепно-мозговую травму, его надо было срочно госпитализировать. Реанимобиль вез бы пациента часа четыре по горному серпантину, а вертолет за тридцать минут доставил в республиканскую больницу в Горно-Алтайске.

- Специализированный Ми-8 оснащен всем необходимым реанимационным оборудованием, так что мы, не теряя драгоценного времени, начинаем лечение сразу на борту, - рассказали специалисты центра медицины катастроф РА. - Пострадавшего подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, установили капельницу для коррекции электролитных расстройств. Весь полет он был под наблюдением врача, что позволило не допустить ухудшения его состояния во время эвакуации.

В "небесную бригаду" входят врач анестезиолог-реаниматолог, медик скорой помощи и пилоты со спецподготовкой. Они летают в отдаленные горные районы - Кош-Агачский, Улаганский, Усть-Канский, Усть-Коксинский - и спасают пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, тяжелыми травмами. Вывозят также беременных женщин с осложнениями и детей, в том числе новорожденных. В отдаленных и труднодоступных селах экстренную квалифицированную медпомощь оказать просто некому. Вот тут и прилетает бригада санавиации.

- В этом году мы доставили в республиканскую больницу уже двух младенцев, - подчеркнул директор Центра медицины катастроф Андрей Перфильев. - В январе вывезли новорожденного малыша из Улагана, у которого были серьезные неврологические нарушения после сложных родов. А 15 апреля эвакуировали из Усть-Коксы шестимесячного младенца с диагнозом "острый гастроэнтерит в тяжелой степени". Без своевременной медицинской помощи шансов выжить у малышей было немного. Но сегодня с ними уже все хорошо.

Национальный проект "Здравоохранение" позволил вывести санавиацию в Республике Алтай на новый уровень. С августа 2017 года санитарный борт находится на круглосуточном дежурстве. И с каждым годом количество вызовов "небесной скорой" растет: если в 2019-м вывезли 149 пациентов, то в прошлом году - уже более 200. А ведь еще недавно из-за недостатка финансирования авиацию использовали не более пяти-шести раз в год.