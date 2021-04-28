Новости

Цифровые люди: студенты обсудили влияние цифры на молодежь 07:24
Лавров: Войну в Донбассе с Украиной можно и нужно избежать 07:14
Врачи объяснили, как распознать укус инфицированного клеща 06:57
В США пострадавшие от пандемии рестораны смогут воспользоваться грантами 06:47
В Индию начали поступать жизненно важные медицинские средства со всего мира 06:25
Беспилотники смогут ездить по дорогам Британии уже в этом году 06:20
В Бурятии издали новый закон, чтобы спасти четырехмесячную девочку 05:42
Инфекционист рассказал, как избежать всплеска заболеваемости COVID-19 05:33
Вильфанд назвал регионы с комфортной для отдыха в мае погодой 05:24
Власти Кубы отменили туристическую выставку FITCuba из-за коронавируса 04:56
Лавров анонсировал скорое оглашение списка недружественных стран 04:19
В ВОЗ заявили о росте заболеваемости коронавирусом в мире 03:52
Поставщики предупредили о росте цен на гречку в России 03:30
Байден обратится к конгрессу с первой программной речью 28 апреля 02:37
Видео: В Персидском заливе американцы открыли огонь по военным Ирана 02:10
В ВОЗ сообщили о распространении новых штаммов COVID-19 в мире 01:58
В Росгидромете рассказали, когда в Москву вернется тепло 01:33
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору продуктов к Пасхе 01:25
Космический грузовик "Прогресс МС-14" отстыкуют от МКС и затопят 00:40
Часть дипломатов США покинет Афганистан вместе с выводом войск 00:31
Автомобиль с украинскими военными подорвался в Донбассе на собственной мине 00:14
Вильфанд пообещал россиянам теплое лето 27.04.2021
Французские военные заявили Макрону о риске развала страны 27.04.2021
Лавров: Россия предлагала США обнулить конфликт 27.04.2021
Привитые "Спутник V" туристы смогут летать на Мальдивы без ПЦР-теста 27.04.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Москве опубликовали онлайн-график отключения горячей воды
В Москве опубликовали онлайн-график отключения горячей воды
Перехват в космосе: что известно о новой российской противоракете
Перехват в космосе: что известно о новой российской противоракете
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
28.04.2021 07:23
Рубрика: Общество

"Небесная скорая"

На Алтае санитарная авиация спасает жителей труднодоступных сел
Текст: Татьяна Кузнецова (Горно-Алтайск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 92(8443)
В Республике Алтай за три с половиной года работы санитарной авиации "небесная скорая" спасла более 700 жителей отдаленных и труднодоступных горных сел. В этом году эвакуировано 39 пациентов со сложными и угрожающими жизни диагнозами, которым требовалась экстренная медицинская помощь.

Один из последних вызовов реанимационной бригады республиканского центра медицины катастроф - в село Усть-Коксу. Житель этого районного центра получил тяжелую черепно-мозговую травму, его надо было срочно госпитализировать. Реанимобиль вез бы пациента часа четыре по горному серпантину, а вертолет за тридцать минут доставил в республиканскую больницу в Горно-Алтайске.

В Кузбассе лесные пожары будут искать военные беспилотники

- Специализированный Ми-8 оснащен всем необходимым реанимационным оборудованием, так что мы, не теряя драгоценного времени, начинаем лечение сразу на борту, - рассказали специалисты центра медицины катастроф РА. - Пострадавшего подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, установили капельницу для коррекции электролитных расстройств. Весь полет он был под наблюдением врача, что позволило не допустить ухудшения его состояния во время эвакуации.

В "небесную бригаду" входят врач анестезиолог-реаниматолог, медик скорой помощи и пилоты со спецподготовкой. Они летают в отдаленные горные районы - Кош-Агачский, Улаганский, Усть-Канский, Усть-Коксинский - и спасают пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, тяжелыми травмами. Вывозят также беременных женщин с осложнениями и детей, в том числе новорожденных. В отдаленных и труднодоступных селах экстренную квалифицированную медпомощь оказать просто некому. Вот тут и прилетает бригада санавиации.

- В этом году мы доставили в республиканскую больницу уже двух младенцев, - подчеркнул директор Центра медицины катастроф Андрей Перфильев. - В январе вывезли новорожденного малыша из Улагана, у которого были серьезные неврологические нарушения после сложных родов. А 15 апреля эвакуировали из Усть-Коксы шестимесячного младенца с диагнозом "острый гастроэнтерит в тяжелой степени". Без своевременной медицинской помощи шансов выжить у малышей было немного. Но сегодня с ними уже все хорошо.

Национальный проект "Здравоохранение" позволил вывести санавиацию в Республике Алтай на новый уровень. С августа 2017 года санитарный борт находится на круглосуточном дежурстве. И с каждым годом количество вызовов "небесной скорой" растет: если в 2019-м вывезли 149 пациентов, то в прошлом году - уже более 200. А ведь еще недавно из-за недостатка финансирования авиацию использовали не более пяти-шести раз в год.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь СФО Республика Алтай

Главное сегодня

Лавров: Войну в Донбассе с Украиной можно и нужно избежать
Школы и вузы уйдут на каникулы с 1 по 10 мая
Поставщики предупредили о росте цен на гречку в России
Пентагон сообщил об атаке на корабли ВМС США в Персидском заливе
Послов стран Прибалтики и Словакии вызвали в МИД России
Утвержден новый порядок образовательной деятельности в школах
Павел Крашенинников объяснил, каких животных можно держать в квартирах