Мэр назвал причины неудовлетворительной уборки улиц в Новосибирске

Власти Новосибирска проанализировали проблемы, которые мешают поддерживать улицы города в чистоте. По словам мэра Анатолия Локтя, главная причина неудовлетворительной уборки - это хроническое недофинансирование дорожной отрасли и, как следствие, нехватка техники.

На расширенном аппаратном совещании с участием депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области и Совета депутатов города Анатолий Локоть заявил о низком качестве уборки улиц. По его словам, определенную роль в этом сыграл пресловутый субъективный фактор, в том числе недостаточная организованность ответственных служб. Однако, по словам главы новосибирской администрации, куда большее негативное влияние на качество уборки оказывают объективные факторы, и прежде всего - недофинансирование дорожной отрасли на протяжении последних лет.

- Напомню, в конце 2014 года было принято решение о перераспределении НДФЛ, тогда город потерял 10 процентов от бюджета, около 3,5 миллиарда рублей, - подчеркнул Анатолий Локоть. - После этого нам потребовалось четыре года, чтобы вернуться к бюджетным показателям, существовавшим до перераспределения. Сегодня Новосибирску дают возможность участвовать в национальном проекте "Безопасные и качественные дороги", но при условии, что город возьмет на себя 30 процентов финансирования.

По словам мэра, Новосибирск по сравнению с другими крупными городами получает значительно меньшую долю дохода от транспортного налога. Так, в бюджет Ростова-на-Дону и Перми идет 100 процентов этих сборов, Омск и Кемерово получает 50 процентов. А Новосибирску достается лишь 20 процентов от поступающих в качестве транспортного налога средств. В абсолютных цифрах Пермь получает почти 1,5 миллиарда рублей, Ростов-на-Дону около 1,2 миллиарда, Омск - свыше полумиллиарда, а Новосибирск лишь 374 миллиона рублей. Вся эта сумма идет на финансирование работ по нацпроекту.

Таким образом, на содержание периферийных улиц в бюджете города денег не остается. В качестве примера Анатолий Локоть привел Сухарную, Народную, Промышленною, Трикотажную улицы.

- Отрасль, по нашим оценкам, получает в полтора раза меньше средств, чем необходимо: в целом на все виды деятельности направляется 2,6 миллиарда рублей в год, а надо 3,8 миллиарда рублей. В результате - плохой асфальт, плохие газоны, немытые тротуары, нехватка техники, - уверен Анатолий Локоть.

Фото: Татьяна Кравченко

Хроническая нехватка средств привела к тому, что проблемы с ремонтом год от года накапливались. Коммунальный мост требует сегодня немедленного капитального ремонта. Эти работы на фоне затрудненного движения из-за строительства четвертого моста неизбежно приведут к большим трудностям для автомобилистов.

Не решается и проблема дефицита дорожной техники. Ее фонд практически не обновляется. Крупной техники недостаточно для того, чтобы чистить дороги даже в пределах центральной части города. А небольших маневренных машин, способных, например, заехать на тротуар для уборки, у города почти нет. Кстати, серьезным препятствием для дорожников стали ограждения вдоль тротуаров, из-за которых техника не может зайти на пешеходную зону. Глава города признается, что ему часто ставят в пример чистоту тротуаров в столице, однако там на центральных улицах таких ограждений нет, а муниципальные власти Новосибирска, напротив, вынуждены ставить их по предписанию ГИБДД.

- Эти ограждения надо убрать, снести. А нас, наоборот, штрафуют за то, что мы их не ставим, - подчеркивает Анатолий Локоть. - При этом непрезентабельного вида ограждения не только затрудняют уборку тротуаров, но и уродуют город. Сейчас мы разговариваем с полицией, надеюсь, что в ближайшее время состоится совещание по этому вопросу. Вероятно, потребуется принятие соответствующих нормативных актов, и законодатели нас поддержат.