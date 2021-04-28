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28.04.2021 12:34
Рубрика: Происшествия

На Алтае возбудили два уголовных дела о неликвидном жилье для сирот

Текст: Татьяна Кузнецова (Горно-Алтайск)
Новый дом, построенный для детей-сирот, оказался с грибком и плесенью. Фото: Следственное управление СК РФ по Республике Алтай Новый дом, построенный для детей-сирот, оказался с грибком и плесенью. Фото: Следственное управление СК РФ по Республике Алтай
Новый дом, построенный для детей-сирот, оказался с грибком и плесенью. Фото: Следственное управление СК РФ по Республике Алтай

В Республике Алтай следственные органы возбудили уже второе уголовное дело о халатности чиновников Онгудайского района, которые заселили детей-сирот в непригодный для проживания дом. Следователи выясняют, почему в недавно построенном здании сыро и повсюду плесень.

В Сибири попросили принять единую программу обеспечения жильем сирот

Дом на четыре квартиры в селе Онгудай по улице Юбилейная был специально построен для обеспечения жильем детей-сирот. Его заселили в начале 2020 года, но одна из получательниц сразу отказалась въезжать в квартиру № 1, увидев ее состояние. А через год, уже весной 2021-го, 23-летняя девушка, живущая в квартире № 2, пожаловалась в соцсетях на плачевное состояние предоставленного жилья. Прокурорская проверка подтвердила, что ее квартира непригодна для проживания.

- 16 апреля было возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц, которые предоставили девушке из числа детей-сирот некачественное жилье, - пояснила "РГ" представитель следственного управления СК РФ по Республики Алтай Олеся Тодокова. - По результатам доследственной проверки, в ходе которой был обследован весь дом, 28 апреля принято решение о возбуждении еще одного уголовного дела о халатности при предоставлении и остальных трех квартир.

Следователи, побывавшие в этом доме, говорят, что здесь невозможно долго находиться - влажность как в парной и повсюду грибок и плесень. "Предстоит выяснить причины такого состояния жилья. Будет проведена строительно-техническая экспертиза, которая должна установить, были ли допущены нарушения при возведении жилого дома. Также будет дана оценка действиям должностных лиц районного управления социальной поддержки населения, которые предоставили детям-сиротам такое некачественное жилье", - подчеркнули в республиканской следственном управлении.

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