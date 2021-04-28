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28.04.2021 14:31
Рубрика: Власть

На байкальском острове Ольхон впервые заасфальтируют дорогу

Текст: Дмитрий Машуков

Подъезд к поселку Хужир на острове Ольхон приведут в нормативное состояние. Уже начаты работы по устройству водопропускных труб. На остров доставлены необходимые материалы и оборудование, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Фото: скриншот vesti.ru
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Речь идет о пятикилометровом грунтовом участке. Здесь уложат асфальтобетонную смесь, нанесут разметку, установят ограждения и дорожные знаки. Капитальный ремонт дороги планируют завершить через два года.

Дорога на острове - гравийка длиной 40 километров. По ней передвигаются местные жители и десятки тысяч туристов. Президент России Владимир Путин в 2017 году дал поручение привести дорогу в порядок. Но сделать это, по словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, было "невозможно из-за жесткого природоохранного законодательства".

Напомним, Ольхон - крупнейший остров озера Байкал, часть особо охраняемой природной территории, входящая в Прибайкальский национальный парк.

Сдвинуть проблему с мертвой точки удалось после согласования в Министерстве природных ресурсов РФ. Капремонт пяти километров - лишь начало работы, затем предстоит заасфальтировать всю дорогу. Планируется также реконструкция паромных переправ.

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