Новосибирца осудили за публичные призывы к терроризму в соцсетях

В Новосибирске осудили администратора одного из интернет-сообществ за публичные призывы к совершению террористических действий. Как рассказала "РГ" представитель областного управления ФСБ Ирина Зеброва, сибиряка приговорили к семи годам колонии общего режима.

По версии следствия, осужденный создал телеграм-канал, в котором транслировал призывы к насильственному изменению конституционного строя в России. Он размещал материалы, оправдывающие террористическую деятельность, в том числе видеоматериалы, на которых запечатлен подрыв самодельного взрывного устройства в здании УФСБ РФ по Архангельской области, который произошел в 2018 году.

Уголовное дело рассматривал 1-й Восточный окружной военный суд. Новосибирца обвиняли по двум статьям Уголовного кодекса: о публичном оправдании терроризма через интернет и о призывах к осуществлению экстремистской деятельности. По истечению семилетнего срока наказания осужденному еще три года будет запрещено заниматься деятельностью по администрированию интернет-сообществ.