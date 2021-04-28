Новосибирские медики получили по нацпроекту девять тысяч компьютеров

Более девяти тысяч новых компьютеров отечественного производства с российским программным обеспечением поставлено в прошлом году в Новосибирскую область для модернизации и обновления автоматизированных рабочих мест (АРМ) медицинских работников региона в рамках нацпроекта "Здравоохранение".

Как сообщил министр цифрового развития и связи Новосибирской области Анатолий Дюбанов, свыше 5,5 тысячи компьютеров направлены на замену устаревших АРМ со сроком семь и более лет, еще 3,6 тысячи - на создание новых автоматизированных рабочих мест.

По словам министра, это самый большой проект по импортозамещению в регионе. В государственных учреждениях здравоохранения уже свыше 40 процентов компьютерной техники - отечественного производства. В 2021 году эта работа будет продолжаться усиленными темпами. Анатолий Дюбанов отметил, что медицинским работникам и IT-специалистам медицинских организаций помогают в переходе и адаптации специалисты областного минцифры - "это делает процесс внедрения новых компьютеров поэтапным и спокойным, без видимых сложностей".

Анатолий Дюбанов принял участие в пресс-туре в филиал Городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи, где полностью завершен переход на российские компьютеры с отечественным ПО. По словам главного врача учреждения Ростислава Заблоцкого, медицинские работники легко "акклиматизировались" к новой системе.

Поступившие в Новосибирскую область в рамках нацпроекта компьютеры распределены министерством здравоохранения по заявкам в 95 медицинских организаций региона в зависимости от потребности.

Всего в медицинских организациях Новосибирской области к концу 2020 года было организовано 22249 автоматизированных рабочих мест, из которых почти 40 процентов обеспечены отечественным ПО. В 2021 году число АРМ должно составить более 23,9 тысячи.