Новосибирские медики получили по нацпроекту девять тысяч компьютеров

Новости

Вышел трейлер фильма "Мы", снятого по роману-антиутопии Евгения Замятина 12:00
В ЦБ рассказали, какие купюры подделывают в России чаще всего 11:58
СМИ: Режиссер фильма "Годзилла против Конга" снимет продолжение 11:58
Стало известно, когда в Петербург придет тепло 11:51
Лавров с удовольствием смотрел сериал с Зеленским 11:50
Под Ярославлем ликвидировали подпольную нарколабораторию 11:50
Условия льготного кредитования малого бизнеса предложили ужесточить 11:50
В Федерации шашек России возмутились изъятием флага на матче ЧМ 11:43
Почта России доставила на 28% больше экспортных отправлений 11:42
Тимофей Баженов планирует избираться в восьмой созыв Госдумы 11:42
Пятому по счету испанскому политику прислали письмо с угрозами 11:31
Новая комфортная зона для отдыха и встреч появится осенью на севере столицы 11:27
Резиновое покрытие проложили на маршруте Парада Победы в Москве 11:11
Россияне назвали нелюбимые домашние обязанности 11:10
В Кургане рассказали о работе детсадов и школ в праздники 11:05
У переболевших ковидом в легкой форме могут начаться проблемы со здоровьем 11:05
В Банке России пока не планируют возобновлять покупку золота в резервы 10:58
Заразность новых штаммов коронавируса может увеличиваться в 6 раз 10:54
Лавров: Россия не намерена присоединяться к G7 10:53
Лавров назвал условие восстановления работы посольств России и Чехии 10:41
Власти Кипра выдали более 3 тысяч "золотых паспортов" в обход закона 10:39
Заболеваемость коронавирусом в России опустилась ниже порогового уровня 10:35
В Петербурге задержали двух бойцов ММА за драку в поезде 10:33
Лавров раскрыл подробности составления списка недружественных стран 10:21
Исследование: Проще всего на работу устроиться медикам 10:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Москве опубликовали онлайн-график отключения горячей воды
В Москве опубликовали онлайн-график отключения горячей воды
Верховный суд объяснил, как после развода выплачивать общий кредит
Верховный суд объяснил, как после развода выплачивать общий кредит
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
28.04.2021 11:50
Рубрика: Власть

Новосибирские медики получили по нацпроекту девять тысяч компьютеров

Текст: Юрий Прокопьев (Новосибирск)
Более девяти тысяч новых компьютеров отечественного производства с российским программным обеспечением поставлено в прошлом году в Новосибирскую область для модернизации и обновления автоматизированных рабочих мест (АРМ) медицинских работников региона в рамках нацпроекта "Здравоохранение".
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

Как сообщил министр цифрового развития и связи Новосибирской области Анатолий Дюбанов, свыше 5,5 тысячи компьютеров направлены на замену устаревших АРМ со сроком семь и более лет, еще 3,6 тысячи - на создание новых автоматизированных рабочих мест.

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
Ситуация с пожарами в Новосибирской области на особом контроле властей

По словам министра, это самый большой проект по импортозамещению в регионе. В государственных учреждениях здравоохранения уже свыше 40 процентов компьютерной техники - отечественного производства. В 2021 году эта работа будет продолжаться усиленными темпами. Анатолий Дюбанов отметил, что медицинским работникам и IT-специалистам медицинских организаций помогают в переходе и адаптации специалисты областного минцифры - "это делает процесс внедрения новых компьютеров поэтапным и спокойным, без видимых сложностей".

Анатолий Дюбанов принял участие в пресс-туре в филиал Городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи, где полностью завершен переход на российские компьютеры с отечественным ПО. По словам главного врача учреждения Ростислава Заблоцкого, медицинские работники легко "акклиматизировались" к новой системе.

Поступившие в Новосибирскую область в рамках нацпроекта компьютеры распределены министерством здравоохранения по заявкам в 95 медицинских организаций региона в зависимости от потребности.

Всего в медицинских организациях Новосибирской области к концу 2020 года было организовано 22249 автоматизированных рабочих мест, из которых почти 40 процентов обеспечены отечественным ПО. В 2021 году число АРМ должно составить более 23,9 тысячи.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирская область

Главное сегодня

Роспотребнадзор ужесточил контроль за прилетевшими из Индии
Лавров назвал условие восстановления работы посольств России и Чехии
Минсельхоз прокомментировал информацию о подорожании гречки
Пентагон сообщил об атаке на корабли ВМС США в Персидском заливе
КС РФ разрешил обращать взыскание на единственное жилье должников
В Кремле рассказали о "красной линии" с Украиной
МИД РФ: Москва ответит Праге, если та продолжит конфронтацию