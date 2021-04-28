Площади для резидентов технопарка новосибирского Академгородка удвоят

Производственные и офисные объекты общей площадью 63 тысячи квадратных метров запланировано ввести в эксплуатацию до 2025 года в технопарке новосибирского Академгородка. Об этом сообщил на пресс-конференции министр науки и инновационной политики Новосибирской области Алексей Васильев.

По его словам, беспрецедентную задачу удвоения объемов площадей для настоящих и будущих резидентов технопарка будут решать за счет развития прилегающих территорий и площадки в поселке Ложок. Планы развития Академпарка были одобрены на заседании Совета по инвестициям при губернаторе Новосибирской области. Кроме того, в прошлом году были приняты важные решения, направленные на создание инфраструктуры для инновационных компаний и резидентов Академпарка и становление отраслевых институтов развития. В частности, решено учредить Новосибирский областной фонд поддержки науки и инновационной деятельности, который станет единым региональным оператором в инновационной сфере.

Генеральный директор АО "Академпарк" Дмитрий Верховод добавил, что в технопарке зарегистрировано 179 компаний-резидентов, общая численность их сотрудников - свыше 4,7 тысячи человек, суммарная выручка в прошлом году составила 16,2 миллиарда рублей. Таким образом выручка на одного специалиста, работающего в технопарке, достигла около 3,5 миллиона рублей. Дмитрий Верховод уточнил, что новые объекты инженерной инфраструктуры для действующих и будущих резидентов будут создаваться в два этапа. В 2021-2025 годах запланировано обеспечить площадки инженерными коммуникациями, построить лаборатории и офисы общей площадью 40 тысяч квадратных метров. Предполагается, что общий объем инвестиций в проект развития территории составит более трех миллиардов рублей.

В поселке Ложок построят еще 20 тысяч квадратных метров офисных и лабораторных помещений для компаний-резидентов Академпарка. Планируемый объем инвестиций - 1,055 миллиарда рублей. Здесь предполагается создать порядка 700 новых рабочих мест.