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28.04.2021 12:24
Рубрика: Власть

Правительство Новосибирской области поддержит "Тяжстанкогидропресс"

Текст: Юрий Прокопьев (Новосибирск)
Правительство Новосибирской области по поручению губернатора Андрея Травникова ведет комплексную работу по нормализации ситуации на предприятии "Тяжстанкогидропресс". Об этом заявил заместитель губернатора Сергей Семка по итогам рабочей встречи с руководством предприятия.
Фото: Андрей Березкин/ ТАСС Фото: Андрей Березкин/ ТАСС
Фото: Андрей Березкин/ ТАСС

Ситуация, которая сложилась на площадке "Тяжстанкогидропресса" и ООО СМЦ "Стиллайн", как одного из собственников завода, находится на постоянном контроле в правительстве региона, которое заинтересовано в стабильной работе предприятия. По словам Сергея Семки, на встрече с директором завода Амиром Мифтаховым обсуждалось в том числе плановое погашение зарплаты работникам за март сразу после майских праздников и недопущение даже однодневной задержки по выплате зарплаты за апрель.

Фото: Татьяна Кравченко
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Еще одно направление поддержки со стороны областных властей связано с поиском путей выхода предприятия на экономическую рентабельность. Как подчеркнул вице-губернатор, завод сегодня имеет возможность работать и выполнять все обязательства по ранее заключенным договорам. Однако, чтобы восстановить деятельность предприятия, оно должно стать экономически рентабельным. "Совместно с заводом нами рассматриваются варианты привлечения заказчиков, потенциальных инвесторов, арендаторов на площадку "Тяжстанкогидропресса", - сообщил Сергей Семка.

По словам заместителя губернатора, благодаря поддержке регионального минпромторга и компании "Август Ин", созданной в центре прототипирования технопарка новосибирского Академгородка, долги завода за электроэнергию погашены и электроснабжение предприятия восстановлено.

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