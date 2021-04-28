СК назвал возможную причину падения самолета в Приангарье

Сотрудники Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ и Межгосударственного авиационного комитета провели дополнительный осмотр места падения самолета в Иркутской области. Об этом сообщили в правоохранительном ведомстве.

Осмотрены также элементы конструкции воздушного судна, изъяты образцы топлива, которым оно было заправлено перед вылетом. Назначены химическое исследование и судебно-медицинская экспертиза. Проводятся следственные действия с очевидцами ЧП.

Основными версиями авиакатастрофы следствие считает неисправность техники и ошибку пилотирования.

Напомним, трагический инцидент произошел 23 апреля недалеко от деревни Рысево Черемховского района (около 170 километров от Иркутска). При падении самодельного легкомоторного самолета погибли пилот и пассажир. Возбуждено уголовное дело.