Телефонный мошенник показал на видео свои методы обмана людей

Не только высококлассными оперативниками, но и тонкими психологами показали себя сотрудники уголовного розыска Иркутска. Задержав опытного телефонного мошенника, они не только доказали его вину, но и убедили наглядно продемонстрировать на видео методы своей "работы". Сделано это было для того, чтобы другие люди могли вовремя распознать обман.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что этот мошенник сумел обмануть десяток жителей Иркутской области и Бурятии. Он действовал по давно отработанной и, собственно, озвученной в СМИ мошеннической схеме. Аферист наугад звонил людям, представлялся их дальним родственником или знакомым. То есть сам был стихийным психологом. Задавал или отвечал на наводящие вопросы и договаривался о срочной встрече, якобы у него возникли трудности на заправке и нужна помощь. Встреча, конечно же, была совсем не обязательна и оговаривалась для отвода глаз. А разрешить эту "трудность" надо было деньгами - перевести на карту якобы сотрудника АЗС всего лишь от двух до четырех тысяч рублей. И люди на это велись, считая деньги незначительными. Но, как известно, курочка по зернышку клюет.

Когда его задержали, мошенник на глазах полицейских продемонстрировал, так сказать, мастер-класс. Под видеозапись он набрал случайный номер. Ответила девушка, и он ей в деталях озвучил "домашнюю заготовку" с просьбой об экстренной денежной помощи. И она, ни в чем не сомневаясь, согласилась перечислить ему несколько тысяч рублей.

После такого сеанса задержанный мошенник обратился к пользователям мобильных телефонов - а это мы все - с просьбой не верить людям, звонящим им с незнакомых номеров.

С задержанного взята подписка о невыезде и надлежащем поведении. А видеозапись полицейские решили широко распространить.