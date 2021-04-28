Телефонный мошенник показал на видео свои методы обмана людей

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что этот мошенник сумел обмануть десяток жителей Иркутской области и Бурятии. Он действовал по давно отработанной и, собственно, озвученной в СМИ мошеннической схеме. Аферист наугад звонил людям, представлялся их дальним родственником или знакомым. То есть сам был стихийным психологом. Задавал или отвечал на наводящие вопросы и договаривался о срочной встрече, якобы у него возникли трудности на заправке и нужна помощь. Встреча, конечно же, была совсем не обязательна и оговаривалась для отвода глаз. А разрешить эту "трудность" надо было деньгами - перевести на карту якобы сотрудника АЗС всего лишь от двух до четырех тысяч рублей. И люди на это велись, считая деньги незначительными. Но, как известно, курочка по зернышку клюет.
Когда его задержали, мошенник на глазах полицейских продемонстрировал, так сказать, мастер-класс. Под видеозапись он набрал случайный номер. Ответила девушка, и он ей в деталях озвучил "домашнюю заготовку" с просьбой об экстренной денежной помощи. И она, ни в чем не сомневаясь, согласилась перечислить ему несколько тысяч рублей.
После такого сеанса задержанный мошенник обратился к пользователям мобильных телефонов - а это мы все - с просьбой не верить людям, звонящим им с незнакомых номеров.
С задержанного взята подписка о невыезде и надлежащем поведении. А видеозапись полицейские решили широко распространить.