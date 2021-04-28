В 13 регионах зафиксирован кратный рост коррупционных преступлений

Новости

Назарбаев покинул пост председателя Ассамблеи народов Казахстана 15:09
Volkswagen Golf вернулся в Россию: названы цены 15:05
МИД: Есть основания для осторожного оптимизма в плане ядерной сделки с Ираном 14:59
"Маргери Тирелл" из "Игры престолов" впервые стала мамой 14:58
На Среднем Урале в пандемию выросло число жалоб на домашнее насилие 14:53
В Болгарии продлили режим чрезвычайной эпидобстановки до конца мая 14:41
Обвиняемую в убийстве вдову рэпера Картрайта признали вменяемой 14:35
В Тюмени уточнили правила продажи алкоголя в летних кафе 14:34
В Генпрокуратуре сообщили о снижении уличной преступности в России 14:33
Решетников поручил Росстату уточнить методику расчета доходов граждан 14:33
Названы лидирующие по числу убийств регионы России 14:21
Лавров ответил на заявления Болгарии о взрывах на оружейных складах 14:20
КПРФ: Мишустин поддержал проведение широкой репатриации соотечественников 14:18
Кипр выдал России беглого банкира Андрея Туева 14:17
Генпрокуратура отметила резкое снижение числа квартирных краж и угонов 14:15
Песков оценил возможность визита Лукашенко на Парад Победы 14:08
Песков прокомментировал замену гимна России на Играх в Токио и Пекине 13:44
Оперштаб ответил на сообщения о начале третьей волны коронавируса в России 13:30
РПЦ: Оснований ограничивать посещение храмов на Пасху нет 13:25
В ФАС рассказали о расследовании дел о сговоре металлургов 13:24
Песков прокомментировал возможность встречи Путина и Зеленского в Ватикане 13:21
СК передал в Генпрокуратуру дело обвиняемых в коррупции следователей МВД 12:52
Президент Федерации шашек Польши извинился за инцидент с флагом России 12:39
МИД РФ объявил о высылке четырех прибалтийских дипломатов 12:39
Россия объявила персонами нон грата трех сотрудников посольства Словакии 12:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто первым получит "ЭпиВакКорону" и почему привиться лучше, чем заболеть
Кто первым получит "ЭпиВакКорону" и почему привиться лучше, чем заболеть
Верховный суд объяснил, как после развода выплачивать общий кредит
Верховный суд объяснил, как после развода выплачивать общий кредит
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
28.04.2021 14:53
Рубрика: Происшествия

В 13 регионах зафиксирован кратный рост коррупционных преступлений

Текст: Владислав Куликов
В Генеральной прокуратуре сообщили о росте числа зарегистрированных коррупционных преступлений. Причем в 13 регионах число таких преступлений выросло в несколько раз. Об этом говорится в обзоре о состоянии преступности в стране за первый квартал этого года, опубликованном ведомством.

"В сравнении с предшествующим годом на 18,7 % увеличился массив преступлений коррупционной направленности (с 10 тыс. до 11,9 тыс.), - говорится в документе. - В их структуре на факты взяточничества приходится около половины выявленных преступлений. Совокупный массив последних впервые за 5 лет превысил отметку в 5 тысяч деяний. Рост относительно прошлого года составляет около 20 процентов".

СК передал в Генпрокуратуру дело обвиняемых в коррупции следователей МВД

При этом в каждом третьем случае взятка была признана мелкой, ее размер не превышал десяти тысяч рублей (+13,8 %, 1,9 тыс.). "Кратное увеличение массива преступлений коррупционной направленности отмечается в республиках Алтай (66), Хакасия (41), Приморском (124), Камчатском (34) краях, Белгородской (162), Волгоградской (409), Калужской (64), Магаданской (43), Пензенской (83), Томской (75) областях, Ненецком (23), Чукотском (7) и Ямало-Ненецком (41) автономных округах", сообщили в надзорном ведомстве.

Также в документе сообщается, что впервые за последние 5 лет в первом квартале зарегистрировано больше 40 тысяч преступлений экономической направленности. "Относительно сопоставимого периода предшествующего года их число возросло на 7,2 % (40,5 тыс.), - рассказывают в Генпрокуратуре. - Среди регионов тенденции по выявлению указанных преступлений разнонаправленные. Свыше 11,7 тыс. (+4,5 %) преступлений экономической направленности совершены в крупном и особо крупном размере. Это больше четверти от всех деяний названной категории. Материальный ущерб на этапе предварительного расследования оценен в 101,6 млрд. руб. Значительная часть причиненного экономическими деяниями ущерба приходится на налоговые преступления (около 22,7 млрд. руб.)".

В регионах Происшествия Преступления Криминал Правительство Генпрокуратура Филиалы РГ Восточная Сибирь Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Средняя Волга Филиалы РГ Сибирь СФО Хакасия ДФО Приморский край ДФО Камчатский край ЦФО Белгородская область ЮФО Волгоградская область Борьба с коррупцией

Главное сегодня

Песков прокомментировал возможность встречи Путина и Зеленского в Ватикане
Лавров иронично ответил на вопрос об отношении РФ к заявлениям Болгарии
Роспотребнадзор ужесточил контроль за прилетевшими из Индии
В России упростили использование маткапитала
Президент Федерации шашек Польши извинился за инцидент с флагом России
В сгоревшей "Невской мануфактуре" не было систем пожаротушения
Видео: В Хабаровске глыбы льда снесли ограждение на набережной Амура