В 13 регионах зафиксирован кратный рост коррупционных преступлений

В Генеральной прокуратуре сообщили о росте числа зарегистрированных коррупционных преступлений. Причем в 13 регионах число таких преступлений выросло в несколько раз. Об этом говорится в обзоре о состоянии преступности в стране за первый квартал этого года, опубликованном ведомством.

"В сравнении с предшествующим годом на 18,7 % увеличился массив преступлений коррупционной направленности (с 10 тыс. до 11,9 тыс.), - говорится в документе. - В их структуре на факты взяточничества приходится около половины выявленных преступлений. Совокупный массив последних впервые за 5 лет превысил отметку в 5 тысяч деяний. Рост относительно прошлого года составляет около 20 процентов".

При этом в каждом третьем случае взятка была признана мелкой, ее размер не превышал десяти тысяч рублей (+13,8 %, 1,9 тыс.). "Кратное увеличение массива преступлений коррупционной направленности отмечается в республиках Алтай (66), Хакасия (41), Приморском (124), Камчатском (34) краях, Белгородской (162), Волгоградской (409), Калужской (64), Магаданской (43), Пензенской (83), Томской (75) областях, Ненецком (23), Чукотском (7) и Ямало-Ненецком (41) автономных округах", сообщили в надзорном ведомстве.

Также в документе сообщается, что впервые за последние 5 лет в первом квартале зарегистрировано больше 40 тысяч преступлений экономической направленности. "Относительно сопоставимого периода предшествующего года их число возросло на 7,2 % (40,5 тыс.), - рассказывают в Генпрокуратуре. - Среди регионов тенденции по выявлению указанных преступлений разнонаправленные. Свыше 11,7 тыс. (+4,5 %) преступлений экономической направленности совершены в крупном и особо крупном размере. Это больше четверти от всех деяний названной категории. Материальный ущерб на этапе предварительного расследования оценен в 101,6 млрд. руб. Значительная часть причиненного экономическими деяниями ущерба приходится на налоговые преступления (около 22,7 млрд. руб.)".