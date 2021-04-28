В Красноярске на поиски пропавшего мальчика вышли 150 полицейских

Около 150 полицейских ищут на правобережье Енисея в Красноярске пропавшего восьмилетнего мальчика, проинформировала сегодня пресс-служба регионального главка МВД.

Поиск ведут пешие патрули и полицейские на автомобилях. Используются квадрокоптер и катер. Стражи порядка тщательно осматривают акваторию реки, прибрежную зону. Дрон, как полагают правоохранители, поможет изучить труднодоступную территорию.

Известно, что ребенок ушел из дома в Ленинском районе краевой столицы во вторник, 27 апреля, во второй половине дня. Вечером мама школьника обратилась в правоохранительные органы.