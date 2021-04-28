В Кемеровской области для поиска очагов лесных пожаров будут использовать беспилотные летательные аппараты подразделений Центрального военного округа. Расчеты разведывательных дронов "Орлан-10" провели учения по обнаружению возгораний и промониторили ситуацию в пожароопасных районах региона.

Крупных очагов природных пожаров там пока не наблюдается. Но сезон "огня и дыма" в области скоро начнется. Не дожидаясь его, армейские специалисты начали подготовку к тушению лесов.

- Применение БПЛО "Орлан-10" значительно сокращает время на получение достоверной информации о лесных пожарах. Кроме того, воздушный разведчик может обнаружить даже небольшие очаги возгорания с помощью тепловизора, а видеокамеры и специальное бортовое оборудование позволяют передавать информацию в режиме реального времени оператору комплекса. Полученные данные существенно помогают в координации работ наземных групп, оснащенных средствами пожаротушения, - пояснили в пресс-службе Центрального военного округа.

В мониторинге лесных пожаров в Кемеровской области участвуют более ста военнослужащих.

Кстати

Первый в нынешнем сезоне лесной пожар в Томской области был потушен на площади 3,4 гектара в минувшие выходные на территории Ягодинского участкового лесничества в Асиновском районе. Причина возгорания - традиционное для весны сжигание сухой травы. Сельскохозяйственный пал, пущенный местными жителями, охватил площадь в семь гектаров. Неконтролируемый огонь быстро перекинулся на лес.