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28.04.2021 16:54
Рубрика: Общество

В Кузбассе открылась фотовыставка "Солдаты пандемии"

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
В День работника скорой помощи в Кузбасском центре медицины катастроф при содействии филиала "Российской газеты" в Кемерове открылась фотовыставка "Солдаты пандемии".
"Скорая помощь – это не работа, а образ жизни", - говорит врач мобильной бригады Павел Рогожкин. Фото: Юлия Потапова "Скорая помощь – это не работа, а образ жизни", - говорит врач мобильной бригады Павел Рогожкин. Фото: Юлия Потапова
"Скорая помощь – это не работа, а образ жизни", - говорит врач мобильной бригады Павел Рогожкин. Фото: Юлия Потапова

В экспозиции, оформленной по инициативе директора центра Ксении Радивилко, - фотопортреты медиков и водителей эвакуационных бригад, от работы которых во многом зависит судьба самых тяжелых пациентов.

Как санитарная авиация спасает жителей алтайских сел

- Пандемия привнесла в нашу жизнь новую реальность, в том числе и пресловутые защитные костюмы. Мы надели их одними из первых, начав спасать зараженных коронавирусом. Но сквозь непроницаемые средства защиты очень трудно разглядеть человека, а тем более - то, что происходит в его душе. Потому мы и решили открыть наши лица. Показать живых людей с их настоящими эмоциями и переживаниями. Не упустить момента человечности. Поначалу не все соглашались фотографироваться. Народ у нас скромный. Но потом поняли, для чего это нужно. В итоге на выставке представлены портреты почти всех сотрудников. С остальными, уже не только бойцами действующих эвакуационных бригад, но и так называемым вспомогательным персоналом, можно будет познакомиться на следующей выставке под названием "Бойцы невидимого фронта", - рассказал автор фото, руководитель пресс-службы центра Антон Дужик.

"Скорая помощь - это не работа, а образ жизни", - говорит врач мобильной бригады Павел Рогожкин. Уже больше десяти лет, каждый день, 24 часа в сутки он спасает жизни самых тяжелых больных. География вызовов - весь север Кузбасса (юг прикрывают коллеги из Прокопьевска и Новокузнецка). На долю каждого из сотрудников за минувший пандемийный год выпало от ста до 150 вызовов на дальние расстояния. Счет спасенных идет на тысячи. И лишь троих пациентов не удалось довезти до ковидариев живыми. Но это были самые тяжелые больные, с хроническими недугами и как следствие - полиорганной недостаточностью. К слову, солдаты пандемии тоже несут потери. Практически все сотрудники центра переболели коронавирусом. Двое водителей реанимобилей - Сергей Нечаев и Евгений Гаврилов - скончались.

А начинали с того, что встречали в аэропорту прибывающие из других регионов самолеты с рабочими-вахтовиками. Сил не хватало, тогда и создали в придачу к двум мобильным бригадам еще две. Потом "нарисовалась" новая проблема - нехватка кислорода для того, чтобы вывозить больных из самых дальних уголков. Доктору Юрию Ильину как-то пришлось транспортировать в Кемерово жительницу поселка Тяжин с тяжелой дыхательной недостаточностью. Бригада медиков с пациенткой, подключенной к ИВЛ, и тремя десятилитровыми баллонами кислорода ехала в одном реанимобиле, а следом шел еще один, с дополнительными "патронами".

Московская скорая помощь запустила виртуальный тур по своим машинам

Были случаи, когда машину "скорой" встречала другая, чтобы только передать драгоценный кислород. Теперь в нем, по словам замдиректора центра по медицинской части Евгения Юркина, недостатка нет. И совсем скоро парк мобильной техники пополнится медицинским вертолетом. Люди скорой помощи в воздухе уже обучены.

Они привыкли всегда находиться на связи, постоянно быть готовыми к выезду. Сумка с защитным костюмом и всем остальным, необходимым работнику "сверхскорой", у каждого солдата всегда под рукой. И в том числе - у ветерана центра, врача с 45-летним стажем Надежды Михайловны Годлевской. Ей довелось оказывать помощь пострадавшим во время крупных аварий на угольных предприятиях. "Ульяновская", "Юбилейная" "Распадская"… Там были вахты длиной в неделю. А потом грянула катастрофа "Зимней вишни"… Ежедневная борьба за человеческую жизнь продолжается.

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