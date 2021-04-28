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Рубрика: Происшествия

В Новосибирске ревнивый подросток приковал подругу к батарее

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Уголовное дело возбудили в Новосибирске по факту незаконного лишения свободы 17-летней девушки. Как рассказали в Следственном управлении СКР по региону, расследование ведется в отношении 16-летнего подростка.

Фото: iStock
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Это произошло 23 апреля в комнате одного из студенческих общежитий Новосибирска. Молодые люди находились там вдвоем, однако девушка периодически переписывалась со знакомыми в мессенджере. Из-за этого парень приревновал ее к другому, взял наручники и приковал знакомую за руку к батарее.

После этого подозреваемый вышел за дверь, а девушке в этот момент удалось дозвониться до мамы. Та вызвала полицию. Прибывшие на место стражи порядка освободили потерпевшую, а молодого человека задержали и доставили к следователю.

Сейчас в СК устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении ревнивого подростка. Максимальное наказание по инкриминируемой ему статье подразумевает от трех до пяти лет лишения свободы.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

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