В Новосибирске задержали директора Центра зимних видов спорта

В Новосибирске силовики задержали директора муниципального Центра зимних видов спорта Владимира Бочкарева.

- Владимир Бочкарев задержан в рамках ранее возбужденного уголовного дела, - сообщает ТАСС со ссылкой источник в органах власти.

Известно, что накануне в учреждении прошли обыски. Следственный комитет и ГУ МВД России по Новосибирской области пока не комментируют данное уголовное дело.

Центр зимних видов спорта занимается подготовкой спортсменов в таких дисциплинах, как лыжные гонки, фигурное катание, хоккей с шайбой, хоккей с мячом и керлинг.

Владимир Бочкарев возглавил Центр после того, как в июне 2017 года был задержан его предыдущий директор - Константин Каширин. Суд признал его виновным в мошенничестве и приговорил к условному сроку за хищение средств из городской казны.