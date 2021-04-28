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28.04.2021 06:53
Рубрика: Общество

В Кузбассе помнят земляков

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 92(8443)
Информационно-образовательный интернет-ресурс "Кузбассовцы - незабытые герои" создан в Кемеровской области к 300-летию ее освоения.

Три года назад здесь стартовал проект "Историческая память", целью которого было привести в порядок места захоронения земляков - Героев Великой Отечественной войны и создать выставочные экспозиции в образовательных и культурных учреждениях разных территорий. Тогда же в города и села области начал выезжать молодежный отряд добровольцев.

Фото: Предоставлено Okko
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- Но по мере реализации проекта, изучения истории страны и биографий земляков мы решили расширить нашу работу, - пояснил региональный координатор проекта Василий Борисов. - В результате появился сайт: незабытые-герои.рф. Создать его нам помогли студенты кафедры технологии автоматизированной обработки информации Кемеровского института культуры.

Ресурс уже содержит информацию о 249 героях СССР, 54 полных кавалерах ордена Славы, шестнадцати героях России, участниках Русско-японской и Первой мировой войн. Но он постоянно пополняется новыми материалами - биографиями, копиями документов о наградах, а также указателями мест захоронений и другими важными сведениями. Появляются и новые разделы. Например, о героях космоса.

Сейчас волонтеры занимаются сбором материалов об участниках Парада Победы 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве. В этом им помогает сотрудничество с Государственной научной библиотекой Кузбасса имени В. Д. Федорова и Государственным архивом минобороны РФ. Не прекращается и поиск данных о казаках-поселенцах, которые осваивали территорию современного Кузбасса, а также о земляках, участвовавших в Отечественной войне 1812 года.

Проект "Историческая память" включает в себя и уроки мужества, на которых подрастающему поколению рассказывают о жизни и подвигах героев. А новый интернет-ресурс дает возможность накапливать, хранить и детально изучать эту информацию.

А как у соседей?

Отряд "Поиск" Томского индустриального техникума в составе восемнадцати человек прибыл на всероссийскую "Вахту памяти" в Смоленскую область.

Томские студенты будут работать в Вяземском районе Смоленской области, где в октябре 1941-м в окружение попала 166-я стрелковая дивизия, сформированная в Томске двумя годами ранее. Затем отряд перебазируется в Жуковский район Брянской области, где также шли тяжелые бои.

Еще два томских отряда (в общей сложности 23 бойца) уже отправились в экспедиции: отряд "Томич" регионального управления федеральной службы судебных приставов занимается поиском останков погибших солдат в Бежаницком районе Псковской области, а отряд "Память" из города Стрежевого - в Калужской области.

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