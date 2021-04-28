Вместо четырех часов скорая помощь везла пациента тридцать минут

123 года назад, 28 апреля 1898 года, в России появились первые станции скорой медицинской помощи и первая пара карет для перевозки пациентов. С прошлого года этот день стал официальным праздником - Днем работников скорой медицинской помощи.

Сегодня благодаря нацпроекту "Здравоохранение" скорую медицинскую помощь оказывают и на земле, и по воздуху. В Республике Алтай за три с половиной года санитарная авиация спасла более 700 жителей отдаленных и труднодоступных горных сел. А в Чебоксарах санавиация совершила в апреле уникальный полет.

Восемь баллонов кислорода

Вертолет санавиации доставил пациентку из Чебоксар в Российский научный центр хирургии имени академика Б.В. Петровского. Это был первый вылет воздушной "скорой" за пределы Чувашии.

Вертолет приземлился на площадке, расположенной в двухстах метрах от клиники, и уже через минуту пациентку доставили на реанимобиле к врачам. Случай был нестандартным и сложным. Мультидисциплинарная бригада медиков кардиодиспансера в течение суток боролась за жизнь пациентки.

Параллельно чувашские врачи проводили консилиумы по телемедицинской связи с федеральной клиникой. В итоге было принято решение об эвакуации больной на операцию в федеральную клинику кардиохирургического профиля. В перелете женщину сопровождала бригада опытных реаниматологов. По словам врача-реаниматолога Нумонджона Каримова, ему и медбрату-анестезисту Семену Зайцеву пришлось провести в воздухе 9 часов.

"Это был долгий полет, мы постоянно корректировали состояние пациентки. Мне было очень тяжело морально, так как это большая ответственность. И я безумно рад, что операция прошла успешно!" - говорит Нумонджон Каримов.

Позже в инстаграм он выложил фото того, сколько за время полета было израсходовано баллонов кислорода - оказалось семь или восемь.

А свой первый вылет вертолет санавиации в Чувашии совершил 9 сентября прошлого года, а всего было 53 вылета. В этом году запланировано 110 вылетов. Сегодня в Чувашии две оборудованных вертолетных площадки - в Чебоксарах и Алатыре. В планах сделать в этом году еще две - в Канаше и Шумерле.

Сэкономили 3,5 часа

Один из недавних вызовов реанимационной̆ бригады Центра медицины катастроф Республики Алтай - в село Усть-Коксу. Житель этого районного центра получил тяжелую черепно-мозговую травму и его надо было срочно госпитализировать.

Реанимобиль вез бы пациента часа четыре по горному серпантину, а вертолет за 30 минут доставил в республиканскую больницу в Горно-Алтайске.

"Специализированный Ми-8 оснащен всем необходимым реанимационным оборудованием, так что мы, не теряя драгоценного времени, начинаем лечение сразу на борту, - рассказали специалисты центра медицины катастроф. - Пострадавшего подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, установили капельницу". Весь полет он был под наблюдением врача, что позволило не допустить ухудшения его состояния во время эвакуации.

В "небесную" бригаду входят врач анестезиолог-реаниматолог, медик скорой помощи и пилоты со спецподготовкой. Они летают в отдаленные горные районы - Кош-Агачский, Улаганский, Усть-Канский, Усть-Коксинский. И спасают пациентов с серьезными сердечно-сосудистыми заболеваниями, тяжелыми травмами.

Вывозят беременных женщин с осложнениями и детей, в том числе новорожденных. "В этом году мы доставили в республиканскую больницу уже двух младенцев", - рассказал директор Центра медицины катастроф Андрей Перфильев. Без своевременной медицинской помощи шансов выжить у малышей было немного. Но сегодня с ними уже все хорошо".

Национальный проект "Здравоохранение" позволил вывести санавиацию в Республике Алтай на новый уровень. С каждым годом количество вызовов "небесной скорой" растет: если в 2019 году вывезли 149 пациентов, то в прошлом году уже более 200.

А ведь еще недавно из-за недостатка финансирования авиацию использовали не более пяти-шести раз в год. "Благодаря поддержке государства санитарная авиация стала в разы доступней для жителей отдаленных и высокогорных районов", - подчеркивают в министерстве здравоохранения Республики Алтай.

Справка "РГ"

Перелет вертолетом санавиации - услуга не из дешевых. Стоимость одного летного часа составляет 231 тысячу рублей.

По информации Минздрава Чувашии, договор на выполнение авиамедицинских услуг на этот год заключен на 46 миллионов рублей. Финансирование на санитарную авиацию поступает из федерального бюджета.