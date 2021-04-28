Жителя Новосибирска осудили за призывы к массовым беспорядкам и осуществлению экстремистской деятельности. Как рассказала старший помощник руководителя СК по региону Анастасия Кулешова, сибиряка приговорили к 2 годам и 2 месяцам лишения свободы условно.

По материалам следствия, 28-летний мужчина в январе текущего года разместил на своей странице в соцсетях провокационное видео. Запись содержала призывы к массовым беспорядкам, а фоном выступали сцены насилия, поджогов, погромов, уничтожения имущества, применения оружия и взрывчатки. Содержал ролик и призывы к вооруженному сопротивлению представителям власти.

Противозаконную запись, размещенную в широком доступе зафиксировали сотрудники управления ФСБ по Новосибирской области. По материалам их оперативно-розыскной деятельности и было возбуждено уголовное дело.