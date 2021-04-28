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28.04.2021 21:12
Рубрика: Происшествия

В Ингушетии силовики ликвидировали открывшего огонь водителя иномарки

Текст: Мария Волкова

Сотрудники правоохранительных органов открыли огонь на поражение после того, как мужчина оказал им вооруженное сопротивление.
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Инцидент произошел на окраине Назрани, неподалеку от границы Ингушетии и Северной Осетии, в районе 18:30, сообщает "Интерфакс".

По предварительной информации, на трассе была остановлена тонированная Toyota Camry. Силовики попытались досмотреть машину, но водитель оказал им сопротивление. В ответ на его стрельбу пришлось открыть огонь на поражение.

По данным источника, убитый проживал в селе Кантышево Назрановского района Ингушетии. Информация о том, находился ли водитель иномарки в розыске, уточняется.

Сейчас район происшествия оцеплен, сотрудники правоохранительных органов ведут поиски возможных пособников стрелявшего.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия

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