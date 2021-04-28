В Ингушетии силовики ликвидировали открывшего огонь водителя иномарки

Сотрудники правоохранительных органов открыли огонь на поражение после того, как мужчина оказал им вооруженное сопротивление.

Инцидент произошел на окраине Назрани, неподалеку от границы Ингушетии и Северной Осетии, в районе 18:30, сообщает "Интерфакс".

По предварительной информации, на трассе была остановлена тонированная Toyota Camry. Силовики попытались досмотреть машину, но водитель оказал им сопротивление. В ответ на его стрельбу пришлось открыть огонь на поражение.

По данным источника, убитый проживал в селе Кантышево Назрановского района Ингушетии. Информация о том, находился ли водитель иномарки в розыске, уточняется.

Сейчас район происшествия оцеплен, сотрудники правоохранительных органов ведут поиски возможных пособников стрелявшего.