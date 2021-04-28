В четырех российских регионах - Ставропольском и Краснодарском краях, Пензенской и Саратовской областях - 11 мая станет дополнительным выходным днем по случаю Радоницы. В Башкирии и Татарстане дополнительным выходным станет 13 мая по случаю Ураза-байрама. А в Адыгее с учетом религиозного состава республики праздничными объявлены два дня: и по случаю Радоницы, и Ураза-байрама.

В ряде регионов 11 мая электрички повезут пассажиров не на работу, а в храмы, к могилам предков и на дачи. Фото: РИА Новости

Пензенцам выходной предоставил региональный закон, принятый еще в 2015 году. Тогда губернатор Василий Бочкарев по просьбам жителей объявил нерабочим днем Радоницу - у православных это день поминовения усопших. Плавающая дата в церковном календаре в этом году выпала на 11 мая. Постановление губернатора носит рекомендательный характер, окончательное решение, работать или нет, остается за работодателем. Схожая ситуация и в Саратовской области. Здесь также уже несколько лет Радоница является выходным днем.

На Кубани Радоница по традиции объявляется выходным. В это время на юге обыкновенно устанавливается ясная теплая погода, поэтому жители не только ходят в храмы и поминают усопших, но и посещают кладбища.

На Ставрополье Радоница считается нерабочим днем уже пять лет: соответствующий краевой закон, принятый по инициативе губернатора в 2016 году, устанавливает выходной день в Радоницу на Ставрополье до 2049 года включительно.

Ураза-байрам в Татарстане является выходным днем с 2011 года. Тогда Госсоветом республики были приняты соответствующие поправки в закон о "Праздничных и памятных датах РТ".

Также как в случае и с Курбан-байрамом дата плавающая - устанавливается она в соответствии с лунным календарем. Правоверные соберутся во всех мечетях республики для праздничной молитвы.

Право

Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова рассказала "РГ", что у регионов есть право устанавливать дополнительные выходные. Полномочия прописаны в Трудовом кодексе. Также, согласно Закону "О свободе совести и о религиозных объединениях" и в соответствии с постановлением президиума Верховного суда РФ от 21.12.2011 региональные власти по просьбам религиозных организаций вправе объявлять религиозные праздники нерабочими (праздничными) днями на соответствующих территориях.

Список региональных праздников можно найти в официальных справочных правовых системах. "Например: 21 июня в Республике Саха День национального праздника "Ысыах". В Севастополе 18 марта - День возвращения города Севастополя в Россию (2014 год). В Чеченской Республике один из дополнительных выходных - Курбан-байрам - дата переходящая, как и Пасха", - говорит член АЮР.

Что касается оплаты труда в эти дни, то, по ее словам, в каждом случае надо читать конкретный региональный закон. "Если он отсылает по вопросу предоставления гарантий к Трудовому кодексу, то в связи с региональным нерабочим праздничным днем гарантии предоставляются так же, как и в связи с федеральными нерабочими праздничными днями, - рассказывает Мария Спиридонова. - В отношении федеральных нерабочих праздничных дней Трудовой кодекс обязывает работодателя дополнительно оплачивать работу в нерабочие праздничные дни сдельщикам и работникам, чей труд оплачивается по часовым или дневным тарифным ставкам; соблюдать порядок привлечения к работе в нерабочие праздничные дни; оплачивать работу в нерабочий праздничный день не менее чем в двойном размере; не засчитывать такой день в число дней отпуска".

Подготовил Владислав Куликов