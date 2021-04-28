Эксперты форума труда обозначили тенденции посткоронавирусной экономики

Центральной темой Международного форума труда, который на прошлой неделе завершился в Санкт-Петербурге, стал коронавирус. Пандемия так или иначе затронула все сферы жизни общества, но особенно сильное влияние оказала на рынок труда: некоторые предприятия не пережили локдауна, многие сотрудники ушли на удаленку, желающие воспользоваться мерами государственной поддержки едва не обрушили биржи труда. Но когда первая паника улеглась, в новой постковидной реальности удалось рассмотреть и плюсы. Как теперь наиболее выгодно жить и работать - главный вопрос не только для экспертов.

Режим изоляции в целях противодействия распространению коронавирусной инфекции привел к существенному росту числа так называемых самозанятых работников. Согласно официальным данным, сейчас специальным налоговым режимом на профессиональный доход - а именно такой статус имеют самозанятые - в России пользуется более двух миллионов человек, из них 1,5 миллиона прибавилось за последний год. Эксперимент по снижению "теневой занятости" рассчитан на 10 лет, при этом его положительные результаты затронут рынок труда в целом и могут даже привести к снижению НДФЛ.

По данным комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга, в Северной столице сейчас зарегистрировано 107,2 тысячи самозанятых граждан. Традиционно наибольшим спросом пользуются либо сферы активного фриланса - программирование, различного рода работа с контентом, либо варианты "делать руками": транспорт, строительство.

- Введение нового налогового режима позволило многим легализовать свою деятельность, - считает ведущий специалист отдела развития человеческого капитала комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Светлана Сергеева. - По статистике, 40 процентов граждан, получающих статус самозанятого, вообще не имели официальных доходов за год до постановки на учет.

Получить новый статус очень просто, достаточно скачать и установить на смартфон приложение "Мой налог" или иметь регистрацию на портале "Госуслуги". Список использования своих умений практически бесконечен: самозанятым разрешены все виды деятельности, кроме небольшого списка запрещенных, включающих такие специфические, как продажа подакцизных товаров и добыча полезных ископаемых. К примеру, рассказал координатор портала "Горизонты Гостеприимства" Михаил Рапопорт, его знакомая стала проводить онлайн-консультации диетолога и сейчас успешно продолжает этим заниматься. Приложение позволяет формировать чеки за услугу и направлять их клиентам - кассовый аппарат не нужен. Налог начисляется автоматически там же, то есть нет необходимости сдавать в налоговую отчеты и декларации. Кроме того, можно совмещать "основную" работу и самозанятость. Зарплата не учитывается при расчете налога, но и в стаж дополнительная деятельность не идет.

Если год назад на одну вакансию приходилось до семи резюме, то сейчас только три

Раз не идет в стаж, а к тому же отсутствует обязанность по уплате фиксированных взносов на пенсионное страхование, то нет и будущей пенсии. А еще больничных, отпуска и социальных выплат. Но их нет и у тех, кто работает "всерую". Сегодня в России, по разным оценкам, "в тени" работают от четырех до 20 и более миллионов человек - при том, что официально трудоустроены около 70 миллионов. И, как полагают некоторые эксперты, сложившаяся ситуация объясняется очень просто: людям выгодно. Налоговые отчисления и платежи в нашей стране составляют до 43 процентов заработка, из которых 13 процентов - налог на доходы физических лиц. Почему так много? А потому что платят не все. На этом фоне четыре (с доходов от физических лиц) или шесть (с доходов от юрлиц и ИП) процентов, которые должен платить самозанятый, выглядят очень привлекательно. Тем более что гарантии, которые государство обеспечивает гражданину с помощью налогов, в первую очередь пенсия и бесплатная медицина, в глазах молодого поколения выглядят довольно призрачно.

- Типичный самозанятый - это молодой человек до 30 лет, задача которого - заработать, - считает сооснователь крупной кейтеринговой компании Кирилл Зиминов. - Они не думают о пенсии, потому что видят на примере своих родителей, что это не та цель, ради которой стоит работать. И понимают, что если откладывать с доходов всю жизнь, то получатся совсем другие, более приятные суммы.

Собственно, так сегодня живут очень и очень многие из тех, кто вообще не фигурирует в официальных данных о числе безработных или трудоустроенных в любом варианте. Однако у государства и бизнеса есть инструменты, чтобы помочь им "проявиться". И прежде всего - тоже финансовые. Безработному, к примеру, не дадут никакой кредит, в первую очередь ипотечный, а ведь проблема жилья для многих, особенно молодых семей, стоит довольно остро. Сейчас, правда, кредит не дадут и самозанятому: банки не воспринимают такого рода доходы, хотя банковский счет может отражать систематические поступления, это обязательное условие - не разовые акции, а постоянная занятость.

- Системный доход должен стать инструментом развития жизни, - считает Зиминов.

При этом у регистрации в качестве самозанятого есть сегодня определенная опасность. Несмотря на то что новый специальный режим был разработан самой налоговой службой, теперь у фискальных органов возникают подозрения, что таким образом можно уклоняться от уплаты налогов. К примеру, юрлицо платит за выполнение определенной работы самозанятому, а не сотруднику. Экономия составляет 37 процентов (43 - 6) - и если такой факт будет установлен, грядет штраф и доначисление.

- Нужно не наказывать, а направлять усилия на создание совершенно иного рынка труда - понятного, справедливого, ровного, - убежден Дмитрий Чернейко, председатель комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга. - На него мы сможем вывести те миллионы наших граждан, которые сейчас находятся в тени. А если платить налоги начнут все, то можно будет подумать и о тех, кто раньше нес нагрузку "за того парня", за официально трудоустроенных.

В этом секторе рынка труда, отмечают эксперты, пандемия тоже спровоцировала заметные изменения. Например, с одной стороны, выросло число официально безработных, а с другой - право выбора перешло от работодателя к соискателю. Первая тенденция объясняется довольно просто: с началом противоэпидемических ограничений существенно выросло пособие по безработице, при этом порядок регистрации в статусе существенно сократился - все можно сделать онлайн, не надо даже из дома выходить. При этом, по данным исследования комитета по труду и представителей СПбГУ, более 70 процентов вновь вставших на учет по безработице совершенно не готовы откликнуться на любую предложенную вакансию.

Вторую тенденцию можно связывать в том числе с резким ростом числа свободных вакансий из-за сокращения трудовой миграции. Так, по данным одной из наиболее популярных онлайн-платформ для поиска работы, количество вакансий увеличилось на 46 процентов. И у работодателей существенно снизилась возможность выбора: если год назад на одну вакансию приходилось до семи резюме, то сейчас только три при норме рынка в шесть.

- Самый масштабный рост за неделю - в сфере туризма, гостиниц и ресторанов. Петербург готовится к началу сезона, - рассказала Екатерина Соловьева, руководитель отдела маркетинга. - Однако эта сфера - в топ-5 с наименьшим приростом соискателей. Оказал влияние ряд факторов: конкуренция за специалистов идет с другими профессиональными областями. Многие уже нашли работу. Сегодня недостаточно просто разместить вакансию, нужно активно включаться в поиск.

С изменением экономической картины мира существенно меняется спрос на рынке труда. Индустриальная экономика ХХ века строилась на существовании огромных промышленных гигантов, где одновременно могли работать десятки тысяч человек. Сегодня сфера промышленного производства все более автоматизируется, ей больше не нужны тысячи токарей или ткачих, но зато становятся необходимы специалисты со знанием цифровых технологий. А индустриализацию сменяет гиг-экономика (англ. gig - подработка), основной тренд которой - формирование проектных команд, краткосрочные контракты для выполнения одной конкретной задачи.

- Для того чтобы не было дефицита кадров, необходимо формирование системы кадрового обеспечения для отраслей, предприятий и для каждой новой производственной задачи, - считает Дмитрий Чернейко. - То есть когда мы сначала занимаемся прогнозированием компетенций сотрудников, профилируем их, а потом формируем программы их дополнительного образования, мы начинаем понимать кадровую составляющую любого решения.

Пока границы закрыты, специалисты призывают активнее развивать трудовую миграцию в масштабах страны. В Северной столице, к примеру, работают над "цифровыми двойниками" российских регионов, позволяющими прогнозировать и моделировать ситуацию на рынке труда. Как и большинство нововведений, которые обсуждались на V Санкт-Петербургском Международном форуме труда, они должны в той или иной форме войти в новую редакцию закона о занятости.

- Мы уже вплотную подошли к необходимости целостного изменения закона о занятости, - отметил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, который принял участие в ряде мероприятий. - И форум служит формированию единой консолидированной точки зрения на содержание его будущих статей.

Кстати

В этом году исполняется 30 лет со дня основания службы занятости в России. Однако, как отметил Антон Котяков в поздравительном слове по этому случаю, "центры занятости всегда трансформировались вместе с рынком труда". Поэтому на федеральном уровне был разработан пилотный проект модернизации служб занятости, который стартовал в отдельных регионах, включая Санкт-Петербург, - их планируется превратить в современные "кадровые центры". Гражданам в поиске работы будут помогать сотрудники службы карьерных консультантов, которые смогут учитывать не только пожелания соискателя и запросы работодателей, но склонности, характер, психологические характеристики личности. Кроме того, даже после снятия всех противоэпидемических запретов служба занятости Петербурга планирует развивать ряд цифровых сервисов для обеспечения удобства, доступности, многоканальности получения гражданами и работодателями государственных услуг в области содействия занятости.