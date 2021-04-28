Из горящего дома-памятника в Петербурге эвакуировали 40 человек

Петербургские пожарные локализовали огонь в доме на Большом проспекте Петроградской стороны, 57. Как сообщили в ГУ МЧС России по Северной столице, сейчас ведется проливка и разборка конструкций.

Согласно официальной информации, огонь вспыхнул в коммунальной квартире на четвертом этаже и распространился по перекрытиям на пятый этаж. Общая площадь возгорания составила 60 квадратных метров.

- В результате пожара один человек пострадал и был госпитализирован, 40 жителей дома были эвакуированы, - рассказал корреспонденту "РГ" начальник пресс-службы управления Андрей Литовка.

Из-за опасности распространения огня пожару был присвоен второй номер сложности, в настоящее время он снижен до первого. На месте происшествия работают 12 единиц техники и 60 сотрудников МЧС.

Отметим, что доходный дом Урвича, построенный в стиле модерн (дом 57 на Большом проспекте) с 2001 года включен в список вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность.