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28.04.2021 14:32
Рубрика: Происшествия

Из горящего дома-памятника в Петербурге эвакуировали 40 человек

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

Петербургские пожарные локализовали огонь в доме на Большом проспекте Петроградской стороны, 57. Как сообщили в ГУ МЧС России по Северной столице, сейчас ведется проливка и разборка конструкций.

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Согласно официальной информации, огонь вспыхнул в коммунальной квартире на четвертом этаже и распространился по перекрытиям на пятый этаж. Общая площадь возгорания составила 60 квадратных метров.

- В результате пожара один человек пострадал и был госпитализирован, 40 жителей дома были эвакуированы, - рассказал корреспонденту "РГ" начальник пресс-службы управления Андрей Литовка.

Из-за опасности распространения огня пожару был присвоен второй номер сложности, в настоящее время он снижен до первого. На месте происшествия работают 12 единиц техники и 60 сотрудников МЧС.

Отметим, что доходный дом Урвича, построенный в стиле модерн (дом 57 на Большом проспекте) с 2001 года включен в список вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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