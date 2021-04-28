Рынок коммерческих услуг в медицине хоть и просел в пандемию, но гораздо меньше, чем можно было бы ожидать. По данным BusinesStat, его объем в Санкт-Петербурге в 2019 году составлял 88 миллиардов рублей, в 2020 году - около 82 миллиардов. То есть спад - не глобальный.

- Как мы помним, прошлой весной в Петербурге была приостановлена работа практически всех медорганизаций, оказывающих плановую помощь. Но уже осенью зафиксирован значительный рост числа пациентов, в том числе из-за отложенного по эпидограничениям спроса, - говорит Александр Солонин, генеральный директор "Ассоциации частных клиник Санкт-Петербурга". - В целом число обращений за год - как в государственном, так и в негосударственном секторе - снизилось на 10 процентов.

Пандемия изменила структуру спроса на платные медуслуги. Конечно, сильно выросла заинтересованность в лабораторной диагностике - прежде всего речь идет о ПЦР и анализах на антитела. Увеличилась востребованность и других видов диагностики, потому что коронавирус вызывает самые разные осложнения.

- Стали более востребованы чек-апы - полноценные комплексные обследования. Это говорит о том, что граждане начали уделять здоровью больше внимания. Например, в чек-ап включают комплекс анализов по 60 параметрам, УЗИ, ЭКГ, при необходимости КТ или МРТ, инструментальную и функциональную диагностику, а после всех исследований - врачебный консилиум, который дает заключение. Вот такие "Паспорта здоровья" становятся все более востребованными, и эта тенденция продолжается, - отмечает Александр Солонин.

То есть пандемия значительно повлияла на восприятие ценности здоровья. Петербуржцы готовы платить деньги, чтобы предупредить развитие заболеваний.

Что касается суммы затрат, то, по данным BusinesStat, она в целом осталась на уровне 2019 года. В среднем каждый обратившийся за платными услугами потратил 20 тысяч рублей (для сравнения: затраты по ОМС, бесплатные для пациента, составили 16 тысяч рублей, по ДМС - 30 тысяч рублей).

В прошлом году расходы самих коммерческих медорганизаций значительно возросли. Главных причин три: увеличение фонда зарплаты (клиники вынуждены были поднять оплату труда, так как в госучреждениях стали платить "коронавирусные надбавки"), рост курса валюты, необходимость использования большего количества средств индивидуальной защиты и дезсредств. Неудивительно, что на этом фоне выросли и цены на услуги. Например, в среднем на УЗИ, на лечение кариеса - на 7 процентов, на установку коронки - на 16 процентов.

Интересно, что по итогам опросов о причинах выбора клиники только 16 процентов пациентов на первое место ставят приемлемую цену. Самое важное - высокая квалификация врачей, эффективность лечения и использование современных технологий. За качественную медицину люди готовы платить.

Прямая речь

Елена Калмыкова, директор по стратегическому развитию Федеральной сети клиник экспертной онкологии "Евроонко":

- С одной стороны, объем платных медицинских услуг за последний год вырос, а с ним увеличился и средний чек. С другой стороны, пациентов больше не стало.

На протяжении всего года мы наблюдали колебания спроса. Например, в начале года плановые услуги стали менее востребованы - люди соблюдали режим самоизоляции, а осенью число госпитализаций было уже как до пандемии. Поскольку пациентам некуда было пойти, например, чтобы провести химиотерапию, они обращались за помощью в частные клиники.

Из-за повышенного спроса за пределами Москвы в период пандемии мы открыли две новые клиники - в Краснодаре и Санкт-Петербурге. За последний год наш средний чек вырос на 15-20 процентов. Это обусловлено ростом цен на расходные материалы и качественные лекарственные препараты. В онкологической клинике средний чек составляет 7-8 тысяч рублей, диагностический прием - 15-20 тысяч рублей. Госпитальная помощь в стационаре обходится в 30 тысяч рублей в сутки.

Люди сегодня стали более требовательны не только к качеству лечения, но и к уровню сервиса. Многофункциональные кровати с индивидуальной кнопкой вызова медицинского персонала, санузел с душем и банные принадлежности - все это обеспечивает физический комфорт больным. Примерно 60 процентов пациентов приезжают к нам из регионов. Для каждого предусмотрен консьерж-сервис, то есть в течение всего периода лечения человека сопровождает персональный менеджер.

Он оказывают всестороннюю поддержку, помогает больному и его близким в решении самых разных вопросов вплоть до покупки билетов. А психологический комфорт обеспечивает медицинский психолог.

Николай Спиридонов, главный врач МЦ "Флеболайф":

- 2020 год был сложным для всех. Из-за пандемии и локдауна прошлой весной пациентов было мало. А те, кто доходили до нас, имели серьезные осложнения, потому что тянули до последнего. Да и долгое сидение дома - это удар по здоровью. Сейчас, наоборот, у нас крайне много пациентов. Все, кто откладывал к нам визит из-за эпидситуации, решили подправить здоровье. Очень много делаем лазерных коагуляций больных вен. Что и понятно: впереди лето, хочется больше двигаться.

Пациенты ценят высокий профессионализм наших докторов. Конечно, также важно отношение. Вот простой пример: заходит человек с больными ногами в поликлинику, ему сложно даже бахилы самому надеть. Кто ему будет помогать? А у нас обязательно медицинский работник подойдет, бахилы пациенту наденет, проведет до кабинета.

И есть еще фактор времени. У нас никто не ждет в очереди. Человек приходит к своему времени - и сразу попадает к доктору. У пациентов с врачами складываются такие доверительные отношения, что люди рассказывают нам о своей жизни, о семье, о внуках... Я полностью согласен с утверждением, что если после беседы с доктором больному не стало легче, то это плохо.