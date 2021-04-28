Как журналисты союзных СМИ выступили в роли поисковиков

Более 30 журналистов ведущих российских и белорусских СМИ стали участниками пресс-тура "Беларусь и Новгородская область: сохранение исторической памяти и культурного наследия". Четырехдневная поездка была организована Постоянным Комитетом Союзного государства и МИА "Россия сегодня". Участники пресс-тура побывали в лагере поисковой экспедиции "Забытые герои" и приняли участие в раскопках в районе деревни Вдицко.

В этом году россияне и белорусы отмечают сразу несколько памятных дат: 800-летие великого князя Александра Невского, 200-летие гениального русского писателя Федора Михайловича Достоевского и 80-летие начала Великой Отечественной войны. К каждой из этих дат Новгородская область имеет самое непосредственное отношение.

Александр Невский провел здесь детство, став впоследствии великим князем земли новгородской и ее доблестным защитником. Федор Михайлович Достоевский в городе Старая Русса Новгородской области имел свой дом, где жил с семьей и работал. В годы войны на Новгородщине шли тяжелейшие бои, а потом была оккупация.

Здесь вершилась трагическая судьба бойцов и командиров 2-й Ударной армии. В ходе Любанской наступательной операции, во время одной из попыток прорыва блокады Ленинграда, армия попала в окружение и была практически полностью уничтожена. Командующий армией генерал-лейтенант Власов, бросив своих солдат, сдался в плен и впоследствии сотрудничал с нацистами.

Долгие годы о судьбе бойцов армии не принято было говорить. Именно здесь, в районе станции Мясной Бор, начал свою работу первый поисковик Советского Союза Николай Иванович Орлов...

Во второй день пресс-тура его участники побывали в деревне Вдицко, что в 70 километрах от областного центра. Перед войной деревня насчитывала 127 дворов, сейчас здесь сохранился всего один дом... Нас встречает известный поисковик, первый заместитель руководителя Военно-исторического центра Северо-Западного федерального округа Сергей Мачинский. Ведет к месту раскопок. Первое, что бросается в глаза, - на раскопках работают совсем молодые ребята.

- Самому младшему 14 лет, моложе уже нельзя, - поясняет Сергей Мачинский. - Всего в поисковой операции принимают участие около ста человек. Кто-то в лагере первый раз, для кого-то это стало делом жизни...

Большинство школьников входят в сводный отряд поисковиков Тюменской области. Как отмечают сами ребята, для них это важно, ведь тюменский регион - тыловой.

- Я из Тюмени, учусь в седьмом классе. У нас боев не было. Когда я узнал на уроке мужества, что останки бойцов до сих пор лежат на поле боя, то сразу решил как-то помочь, - рассказал "СОЮЗу" один из самых молодых участников четырнадцатилетний Артем Пермяков. - Когда мы раскопали яму и я впервые увидел останки, меня пробрало до мурашек. Я целый день был "на эмоциях". Сейчас я воспринимаю их как раненых бойцов, которым надо помочь вернуться домой...

Ангелина Кравченко - из городка Ишим Тюменской области. Ей всего 17, учится в медицинском колледже. Но уже стала местной знаменитостью.

- Это моя первая экспедиция, и в первый же день я нашла медальон. Для поисковика это большая удача. Медальон найти очень сложно, он маленький, и его не определить металлоискателем, - рассказала "СОЮЗу" Ангелина. - Для нас самое главное - найти как можно больше медальонов, чтобы идентифицировать солдат и увековечить их память. Когда раскопали яму, меня поразило то, как их всех жестоко убили. Здесь оказались солдаты, гражданские и даже маленький ребенок лет пяти, у него пулевое отверстие в голове. На это нельзя смотреть без слез. Позорно забыть все это и тем более оставить все как есть. Ветераны уходят, а такие раскопки - это доказательство подвига наших солдат...

Работать ребятам тяжело, места здесь болотистые. Сейчас весна, часто идут дожди. Распорядок дня жесткий: подъем в семь утра, завтрак, работа до обеда, потом до ужина. Личного времени совсем немного, обычно оно тратится на сушку промокшей одежды и школьные уроки. Но никто не жалеет, что приехал сюда. Большинство собирается вернуться в следующем году. Кстати, в поисковый отряд берут не всех. Чтобы поехать в экспедицию, надо быть хорошо подготовленным. Ребята проходят специальное обучение, изучают историю Великой Отечественной войны, основы антропологии, археологии, азы оказания первой медицинской помощи. Подготовка идет полгода, затем тестирование. Сдавшие тест более чем на 80 процентов могут рассчитывать на поездку к поисковикам.

К слову

Журналисты также побывали в местном Кремле и Софийском соборе, посетили музей деревянного зодчества под открытым небом "Витославлицы", Свято-Юрьев монастырь, выставку "Александр Невский: легенда о воине", музей Достоевского в Старой Руссе. Обо всем этом - в одном из следующих номеров газеты "СОЮЗ".