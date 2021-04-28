В Санкт-Петербурге запустили производство тест-систем, которые позволяют выявить одновременно ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С. Это первый в мире комбинированный тест для диагностики так называемой госпитальной четверки - обязательных анализов при помещении пациента в стационар.

Новая система, которая получила название "МультиСКРИН", является планшетной, то есть реагент - плазму крови - нужно нанести на специальное окошко. Еще одно важнейшее ее преимущество - сокращение времени, что тоже может быть критически важно при госпитализации. Результат исследования становится известен через 1 час 55 минут, что в три раза быстрее, чем отдельная диагностика по каждой инфекции. Кроме того, он в три раза снижает расходы на реагенты и трудозатраты лаборатории.

"МультиСКРИН" - полностью отечественная разработка, она создана последователями новосибирской научной школы.