Названы самые популярные российские города для командировок

Москва, Петербург и Иркутск оказались самыми популярными городами для бизнес-туристов. Об этом сообщает сервис "Аэроклуб" по результатам бронировний авиабилетов для командированных в первом квартале 2021 года.

По оценкам экспертов, спрос на деловые перелеты с начала года вырос на треть относительно четвертого квартала 2020-го. Правда, если сравнивать с началом 2019 года, число командировок все равно оказалось меньше на 42 процента.

40 процентов от всех командировок пришелся на Москву, 23 процента - на Петербург. Третье место занимает Иркутск. Рост числа перелетов в этот город начался в первом квартале 2019 года, когда город находился на 14-й строчке рейтинга. В начале 2020-го Иркутск оказался уже на восьмом месте, а в конце года - на четвертом.

Чаще всего в командировки сейчас ездят сотрудники предприятий обрабатывающей и добывающей промышленности, а также энергетики. Относительно допандемийных времен снижение числа деловых поездок среди этих категорий специалистов составило всего восемь процентов. Часто летают в командировки сотрудники ритейла, а также фармацевтических и IT-компаний.

Пять процентов от всех деловых перелетов сейчас осуществляются в бизнес-классе, за два года число командированных, выбирающих поездку с повышенным комфортом, выросло на один процент. Относительно четвертого квартала прошлого года билеты в бизнес-класс подорожали на семь процентов. Большая часть сотрудников в деловые поездки летает эконом-классом, их билеты подорожали на 10 процентов.

Выросла и глубина бронирования, то есть, промежутка времени до вылета. Если в разгар пандемии за неделю до поездки билеты покупали 68 процентов командированных, то сейчас - 58 процентов. В 2019-м году этот показатель составлял 48 процентов.

Рост числа перелетов аналитики объясняют отложенным спросом, и полагают, что в период ПМЭФ командировок станет еще больше, но в целом рынок восстановится до показателей 2019 года не раньше чем через год.