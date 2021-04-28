В Санкт-Петербурге заканчивается весенний месячник по благоустройству. По традиции каждый горожанин может оценить качество генеральной уборки в своем районе. Голосование продлится до 10 мая.

- В этом году районным администрациям поручено приводить в порядок территорию комплексно - выполнять максимальный перечень работ сразу на одном участке, - отмечают в Смольном. - Работа жилищно-коммунальных служб всегда на виду. Несмотря на то что весенняя уборка еще продолжается, люди уже могут сделать вывод, насколько хорошо организованы весенние работы в их районе.

Интернет-опросы проводятся в Петербурге дважды в год - по итогам осеннего и весеннего месячников благоустройства. Жители оценивают уборку районов в целом: дворов, парков, садов, скверов, уличных территорий. Надо сказать, голосуют петербуржцы охотно - прошлой весной свои оценки коммунальщикам поставили 40 тысяч человек.

Одним из лучших районов в плане благоустройства считается Петродворцовый - он удерживает первенство по результатам голосования уже два года подряд. В числе самых чистых также Кронштадтский, Фрунзенский, Пушкинский и Петроградский районы города.

На заметку

Поставить оценку за уборку в своем районе можно по ссылке.