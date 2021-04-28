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28.04.2021 16:27
Рубрика: Власть

Путин назвал быстрой реакцию российских медиков на пандемию

Текст: Кира Латухина
В России у медиков хороший уровень подготовки, и система здравоохранения оказалась устойчивее и лучше подготовлена к пандемии. Об этом заявил президент Владимир Путин во время посещения станции скорой помощи в городе Пушкине.

"Вот посмотрел, что творится по телевизору - Китай, Индия и прочее, вот наша медицина, мы все-таки на уровне", - сказал анестезиолог-реаниматолог Виктор Руцкий.

Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости
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"У нас, во-первых, реально хороший уровень подготовки, - пояснил Владимир Путин. - И второе, у нас есть поликлиническая сеть, чего в других странах нет". "У них же парамедики, а у нас врачи", - согласился Руцкий.

"У нас система оказалась устойчивее и лучше подготовлена, более мобильная и более гибкая к той ситуации, которая сложилась. И потом быстро очень отреагировали, относительно быстро", - продолжил президент. "Но так, как требовала обстановка. И промышленность отреагировала... - ведь не было ничего, все было дефицитно", - вспомнил то тяжелое время Путин. "Масочек немножко, перчаток, - кивнул собеседник. - Буквально неделя - и тут же оно пошло".

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